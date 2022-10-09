Кучер: Мы понимали, что Заря имеет проблемы в обороне

Главный тренер "Днепра-1" поделился своими впечатлениями после разгромной победы над "Зарей" в матче УПЛ:

- Мы тщательно готовились к этой игре, понимали, что у нас хороший соперник, у которого быстрые футболисты впереди, есть комбинационная игра. Понимали, что у них есть определенные проблемы в обороне, но "Заря" - хорошая команда, с опытным тренером, который много где тренировал. Понимали, что будет тяжело – так и случилось.

В частности, в первом тайме. Но забили гол со штрафного, дальше уже полегчало, появилась уверенность, начали создавать моменты. Забили еще два гола, за что я ребят похвалил, они молодцы. В общем, мне понравилась их игра.

Это заслуженная победа, есть три очка. Двигаемся дальше – у нас впереди тяжелый выезд на матч с "Вадуцем".

– В каком психологическом состоянии была команда после ничьей с лихтенштейнцами в четверг?

– Ребята были огорчены после игры, но это футбол, сказал им, что так бывает. Конечно, все хотели победить – и тренеры, и ребята. Но случилось так, как случилось. Надо забыть и двигаться дальше. Надо готовиться к каждой следующей игре, настраивать себя на победы.

– Команда вышла на сегодняшний матч в футболках в поддержку Лучкевича. Насколько важен этот жест?

- Мы все очень грустим по поводу Лучкевича. У него тяжелая травма. Он выпал надолго. Все мы его поддерживаем. Ему очень тяжело, потому что только восстановился. Но он сильный духом, желаю ему быстрого возвращения. Будем и дальше его поддерживать", - сказал Кучер.