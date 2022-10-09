Стартовые составы на матч Динамо - Рух

В рамках 6-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" сыграет против львовского "Руха". Встреча пройдет на "Арене Львов" и начнется в 17:00.

Мирча Луческу и Леонид Кучук определились со стартовыми составами своих команд на этот поединок.

"Динамо": Денис Бойко, Константин Вивчаренко, Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Александр Тымчик, Илья Забарный, Виталий Буяльский, Александр Сирота, Артем Беседин

"Рух": Юрий Панькив, Алексей Довгий, Юрий Климчук, Уив Соломон-Отабор, Богдан Бойчук, Роман Дидык, Таллес Бренер, Марко Сапуга, Ростислав Лях, Виталий Роман, Денис Слюсар