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СК Днепр-1 - Заря 3:0. Хет-трик Довбика. Видео обзор матча
Подопечные Кучера очков не теряют
фото - Олександр Приходько
В рамках 6-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" уверенно обыграл луганскую "Зарю". Победу днепрянам принес Артем Довбик - форвард записал на свой счет хет-трик, забив все три мяча с игры. Таким образом, подопечные Александра Кучера продолжили свою победную серию и лидируют в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь команда Патрика Ван Леувена расположилась на 5-й позиции.
УПЛ. 6-ой тур. 09.10.2022
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле - Дмитрий Кривушкин
Голы: Артем Довбик 29, Артем Довбик 59, Артем Довбик 75
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