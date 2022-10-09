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СК Днепр-1 - Заря 3:0. Хет-трик Довбика. Видео обзор матча

Премьер-лига
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(2 голосов)

Подопечные Кучера очков не теряют

СК Днепр-1 - Заря 3:0. Хет-трик Довбика. Видео обзор матча

фото - Олександр Приходько

Новина українською

В рамках 6-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" уверенно обыграл луганскую "Зарю". Победу днепрянам принес Артем Довбик - форвард записал на свой счет хет-трик, забив все три мяча с игры. Таким образом, подопечные Александра Кучера продолжили свою победную серию и лидируют в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь команда Патрика Ван Леувена расположилась на 5-й позиции.

УПЛ. 6-ой тур. 09.10.2022
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле - Дмитрий Кривушкин

СК "Днепр-1" - "Заря" 3:0
Голы: Артем Довбик 29, Артем Довбик 59, Артем Довбик 75

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В статье: Заря (Луганск) СК Днепр-1
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