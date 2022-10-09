СК Днепр-1 - Заря 3:0. Хет-трик Довбика. Видео обзор матча

В рамках 6-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" уверенно обыграл луганскую "Зарю". Победу днепрянам принес Артем Довбик - форвард записал на свой счет хет-трик, забив все три мяча с игры. Таким образом, подопечные Александра Кучера продолжили свою победную серию и лидируют в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь команда Патрика Ван Леувена расположилась на 5-й позиции.

УПЛ. 6-ой тур. 09.10.2022

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Дмитрий Кривушкин