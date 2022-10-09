Кривбасс - Минай 0:0. Заслуживали большего

Встреча "Кривбасс" - "Минай" - это не только про битву двух футбольных клубов, идущих возле дна таблицы УПЛ, правда? Это скорее встреча их наставников. Согласитесь, Юрий Вернидуб и Владимир Шаран - это своеобразная эпоха украинского чемпионата, одни из самых известных наставников десятых в УПЛ. Оба почти с нуля построили очень симпатичные проекты - "Зарю" и "Александрию", однако стоит понимать, что для того, чтобы почти со дна вывести эти коллективы в еврокубки, обоим понадобилось немало временами. В этом сезоне Юрий Николаевич и Владимир Богданович возглавили новые команды, однако получат ли они столько же времени в нашу быстротечную эпоху? Не уволят ли их при первых же трудностях? Будем с интересом наблюдать, а также тихонько желать удачи столь колоритным специалистам.

Есть теория, что Юрий Вернидуб не совсем доволен составом "Кривбасса". У нас есть даже одно доказательство. Смотрите, посреди недели команда смогла на год подписать опытного хавбека Рифета Капича, и ему хватило лишь несколько дней, дабы сразу выйти в стартовом составе нового клуба. Никакой раскачки, никакого знакомства, сразу в бой. Возможно, сыграло знакомство игрока с самим Вернидубом, который ранее работал с боснийцем в "Шерифе", а может просто Юрий Николаевич не до конца доволен кадровым подбором криворожского коллектива. Владимир Шаран же выпустил почти полностью идентичный состав с тем, который играл против "Динамо". Не смог сыграть лишь дисквалифицированный Горин, место которого в центре обороны занял Чуев.

Ранее в шестом туре УПЛ был проведен матч "Колос" - "Ингулец" и в нем первый удар в сторону ворот соперника команды нанесли на 24-й минуте. Сегодня для этого потребовалось 16, вот только не минут, а секунд. "Минай" сходу решил полезть в атаку и довел её до удара издали в исполнении Витенчука. Криворожане ответили спустя полминуты - Хобленко бил с острого угла, однако сфера ударилась в Бандуру. Игра в целом смотрелась достаточно живенько, и в ней хватало как интересных моментов, так и спорных судейских решений. Начнем с первого. Команды в целом смотрелись ровненько, но главный эпизод первой половине удалось создать хозяевам. Новичок Капич вырезал что-то космическое на ход Хобленко, который сходу выбежал 1 на 1 с Бандурой, однако опытный форвард переиграть кипера не сумел.

Теперь что касается судейства. Здесь спорных моментов хватало в две стороне. Уже на 11-й минуте "Минай" имел все предпосылки к тому, чтобы требовать пенальти, однако ни главный арбитр, ни бригада ВАР не разглядела момента, когда Стецков заваливал Вишневского в чужой штрафной. Но пострадал и "Кривбасс". Легионер Дибанго в целом неплохо смотрелся на левом крыле обороны, однако умудрился заработать две желтые карточки, причем обе спорные. Сначала он вместе с Волошиным нарушили правила против Гончара. Оба одновременно наступили на ногу игроку "Миная", однако предупрежден был лишь Дибанго. Расизм? (Шутка). Ближе к свистку на перерыв у Твердохлеба поехала на нога и во время падения он приземлился на руку все тому же Дибанго. И это вторая желтая за отмашку. Да, тайм завершился без голов, но это один из тех случаев, когда скучно точно не было.

Второй тайм получился логичным продолжением первого - интересным, но без голов. Моменты поочередно создавали обе стороны и где-то не совсем справедливо, что встреча завершилась вообще без точных ударов. Предпосылок хватало. "Кривбасс" хорошо начал вторую половину эпизодом имени Хобленко. Форвард ускорился в центре поля и идеально вывел на ударную позицию Волошина - тот неточно пробил в ближний угол. После этого "Минай" пришел в себя, напомнив, что именно гости играю в большинстве. Закарпатцы прижали соперника и даже дважды могли выходить вперед - Сарнавский спас после хорошего удара Твердохлеба и не очень хорошего удара Твердохлеба, которому помог рикошет от Чуева. А вот концовка осталась за криворожцами. Хобленко успел сам создать момент для Семенова (удар головой выше), а после и сам неточно пробил после навеса от Волошина.

0:0. Справедливо ли? Есть мнение, что не совсем, оба клуба вполне наиграли на большее, однако счет, как говорится, на табло. А там грустные нули...

VBET-лига. 6-й тур

9 октября, Киев, НСК "Олимпийский"

Кривбасс - ФК Минай 0:0

Кривбасс: Богдан Сарнавский, Тимур Стецков, Рифет Капич (Евгений Банада 86), Алексей Хобленко (Денис Устименко 90+3), Дмитрий Хомченовский, Никита Татарков (Дмитрий Семенов 70), Назар Волошин, Владимир Якимец, Драган Ловрич, Иван Дибанго, Максим Задерака (Артур Микитишин 86)

ФК Минай: Александр Бандура, Иван Трубочкин (Валерий Рогозинский 61), Богдан Чуев, Эльдар Кулиев (Дмитрий Касимов 61), Егор Твердохлеб, Дмитрий Немчанинов, Назарий Воробчак (Даниил Голуб 76), Алексей Хахлев, Игорь Гончар, Вадим Витенчук, Олег Вишневский (Даниил Колесник 46, Юрий Коломоец 82)

Предупреждения: Иван Дибанго 15, Иван Дибанго 43, Рифет Капич 72 - Эльдар Кулиев 57, Даниил Колесник 68, Игорь Гончар 85

Удаление: Иван Дибанго 43