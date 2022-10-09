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Кривбасс - ФК Минай 0:0. Видео обзор матча
Криворожский коллектив в зоне вылета
Фото: УПЛ
В рамках 6-го тура чемпионата Украины "Кривбасс" и "Минай" расписали нулевую ничью. Оба коллектива имели шансы размочить счет, но в итоге команды поделили очки. После этого тура криворожская команда идет в зоне вылета, а закарпатская занимает 11-е место в турнирной таблице.
VBET-лига. 6-й тур
9 октября, Киев, НСК "Олимпийский"
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