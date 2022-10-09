Кривбасс - ФК Минай 0:0. Видео обзор матча

В рамках 6-го тура чемпионата Украины "Кривбасс" и "Минай" расписали нулевую ничью. Оба коллектива имели шансы размочить счет, но в итоге команды поделили очки. После этого тура криворожская команда идет в зоне вылета, а закарпатская занимает 11-е место в турнирной таблице.

VBET-лига. 6-й тур

9 октября, Киев, НСК "Олимпийский"