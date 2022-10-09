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Кривбасс - ФК Минай 0:0. Видео обзор матча

Премьер-лига
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Криворожский коллектив в зоне вылета

Кривбасс - ФК Минай 0:0. Видео обзор матча

Фото: УПЛ

Новина українською

В рамках 6-го тура чемпионата Украины "Кривбасс" и "Минай" расписали нулевую ничью. Оба коллектива имели шансы размочить счет, но в итоге команды поделили очки. После этого тура криворожская команда идет в зоне вылета, а закарпатская занимает 11-е место в турнирной таблице.

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9 октября, Киев, НСК "Олимпийский"

Кривбасс - ФК Минай 0:0

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) ФК Минай
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