Матч Динамо - Рух приостановлен из-за воздушной тревоги

В рамках 6-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" играет против львовского "Руха".

Команды не сумели доиграть встречу до конца и были вынужденны на 80-й минуте основного времени покинуть поле. Во Львове была обьявленна воздушная угроза.

Подопечные Луческу и Кучука, а также весь персонал прошли в укрытия.

Матч будет продолжен после отмены тревоги.