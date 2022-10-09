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Матч Динамо - Рух приостановлен из-за воздушной тревоги
Во Львове пауза
Фото: ФК Динамо / Автор невідомий
В рамках 6-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" играет против львовского "Руха".
Команды не сумели доиграть встречу до конца и были вынужденны на 80-й минуте основного времени покинуть поле. Во Львове была обьявленна воздушная угроза.
Подопечные Луческу и Кучука, а также весь персонал прошли в укрытия.
Матч будет продолжен после отмены тревоги.
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