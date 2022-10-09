Довбик о Лиге конференций: Еще три игры, не надо паниковать. Все еще в наших руках

Форвард "Днепра-1" Артем Довбик поделился мыслями после победы над луганской "Зарей" в матче 6-го тура УПЛ. В этой игре нападающий записал на свой счет хет-трик.

- Артем, неужели "Заря" настолько слабее "Вадуца"? Или какой секрет столь легкой визуально победы?

– Нет, Заря хорошо играла, но мы выполнили установку тренера. Вся команда сыграла очень хорошо на своих позициях, у нас все получалось. Потому и такой результат.

– Сегодня на матч вышли в футболках в поддержку Валерия Лучкевича. Как команда отреагировала на ситуацию?

– Да, для нас это потеря. Валерий – один из ключевых игроков нашей команды. Но, думаю, что эта травма сделает его сильнее. Я сам перенес такую ​​травму и знаю, как это трудно. Уверен, что он вернется еще сильнее.

– Через неделю команда провела три матча почти одинаковым составом. Как чувствуешь себя?

– Немножко устали, но все мы восстанавливаемся и настраиваемся на каждую игру как на новый бой. Думаю, что каждому игроку приятнее играть, чем тренироваться. Поэтому это только нам на пользу. Мы все играем и держим себя в тонусе.

– После матча с "Вадуцем" сознательно никого ни о чем не расспрашивали. Уже разобрались, что произошло в четверг?

– Возможно, нас расслабил быстрый гол. Но мы проделали работу над ошибками, и, считаю, следующая игра будет совсем другой

– Турнирная таблица Лиги конференций говорит о том, что все в наших руках…

– Да, еще три игры, и не надо паниковать. Все еще в наших руках и ногах.