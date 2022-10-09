Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Довбик о Лиге конференций: Еще три игры, не надо паниковать. Все еще в наших руках
scdnipro1.com.ua
Форвард "Днепра-1" Артем Довбик поделился мыслями после
- Артем, неужели "Заря" настолько слабее "Вадуца"? Или какой секрет столь легкой визуально победы?
– Нет, Заря хорошо играла, но мы выполнили установку тренера. Вся команда сыграла очень хорошо на своих позициях, у нас все получалось. Потому и такой результат.
– Сегодня на матч вышли в футболках в поддержку Валерия Лучкевича. Как команда отреагировала на ситуацию?
– Да, для нас это потеря. Валерий – один из ключевых игроков нашей команды. Но, думаю, что эта травма сделает его сильнее. Я сам перенес такую травму и знаю, как это трудно. Уверен, что он вернется еще сильнее.
– Через неделю команда провела три матча почти одинаковым составом. Как чувствуешь себя?
– Немножко устали, но все мы восстанавливаемся и настраиваемся на каждую игру как на новый бой. Думаю, что каждому игроку приятнее играть, чем тренироваться. Поэтому это только нам на пользу. Мы все играем и держим себя в тонусе.
– После матча с "Вадуцем" сознательно никого ни о чем не расспрашивали. Уже разобрались, что произошло в четверг?
– Возможно, нас расслабил быстрый гол. Но мы проделали работу над ошибками, и, считаю, следующая игра будет совсем другой
– Турнирная таблица Лиги конференций говорит о том, что все в наших руках…
– Да, еще три игры, и не надо паниковать. Все еще в наших руках и ногах.
Популярное сейчас
- Днепр-1 - единоличный лидер. Таблица и результаты тура УПЛ
- Украине попались прошлые финалисты. Состоялась жеребьевка отбора к Евро-2024
- Россиянин в некрологе другу майору рассказал, как ВСУ попали в штаб и уничтожили много оккупантов
- Президент Шахтера Ринат Ахметов встретился с героем Азовстали Михаилом Диановым
- Денисов: Когда на Футболы пришла Влада Зинченко, слюнки потекли у президентов клубов, руководителей федераций и футболистов
- Люк Скайуокер за Украину. Известный актер собирает деньги на армию дронов для нашей страны. ФОТО