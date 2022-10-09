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Матч между Динамо и Рухом возобновлен после воздушной тревоги

Премьер-лига
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Пауза длилась больше часа

Матч между Динамо и Рухом возобновлен после воздушной тревоги

Фото: ФК Динамо / Автор невідомий

Новина українською

Матч 6-го тура чемпионата Украины между киевским "Динамо" и львовским "Рухом" возобновлен.

Из-за воздушной тревоги поединок был приостановлен более чем на час.

Потенциальная угроза во Львове исчезла - подопечные Луческу и Кучука вернулись на футбольное поле.

Состоянием на 80-й минуту основного времени "бело-синие" побеждают со счетом 2:0.

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В статье: Динамо (Киев) Рух (Львов)
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