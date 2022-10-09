Премьер-лига
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Матч между Динамо и Рухом возобновлен после воздушной тревоги
Пауза длилась больше часа
Фото: ФК Динамо / Автор невідомий
Матч 6-го тура чемпионата Украины между киевским "Динамо" и львовским "Рухом" возобновлен.
Из-за воздушной тревоги поединок был приостановлен более чем на час.
Потенциальная угроза во Львове исчезла - подопечные Луческу и Кучука вернулись на футбольное поле.
Состоянием на 80-й минуту основного времени "бело-синие" побеждают со счетом 2:0.
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