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Динамо - Рух 3:0. Обзор матча и видео голов
Закономерная победа киевлян
Фото: УПЛ / Автор невідомий
В рамках 6-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" довольно уверенно обыграло львовский "Рух". Дублем в составе "бело-синих" отметился Виталий Буяльский. Команды были вынужденны уйти на перерыв из-за воздушной тревоги, но доиграли последние 10 минут основного времени - подопечные Мирчи Луческу даже смогли еще раз поразить ворота соперника. После этого тура "Динамо" идет на 8-м месте в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь команда Леонида Кучука - на 13-й позиции.
Львов. "Арена Львов"
Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Ассистенты: Александр Павлинов (Одесса), Виталий Сухин (Одесса)
Голы: Виталий Буяльский 43, Виталий Буяльский 60, Александр Тымчик 80
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