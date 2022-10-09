Динамо - Рух 3:0. Обзор матча и видео голов

В рамках 6-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" довольно уверенно обыграло львовский "Рух". Дублем в составе "бело-синих" отметился Виталий Буяльский. Команды были вынужденны уйти на перерыв из-за воздушной тревоги, но доиграли последние 10 минут основного времени - подопечные Мирчи Луческу даже смогли еще раз поразить ворота соперника. После этого тура "Динамо" идет на 8-м месте в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь команда Леонида Кучука - на 13-й позиции.

Львов. "Арена Львов"

Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Ассистенты: Александр Павлинов (Одесса), Виталий Сухин (Одесса)

Динамо - Рух 3:0

Голы: Виталий Буяльский 43, Виталий Буяльский 60, Александр Тымчик 80