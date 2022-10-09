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Луческу: Мы много готовились к Ренну, но незаслуженно проиграли
Реабилитировались в игре против "Руха"
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал
- Есть ли какая-то информация, насколько серьезная травма у Бойко?
- Подождем до завтра. Сейчас он поехал на МРТ, сделает снимок. Ко всем нашим проблемам и неудачам, которые были в последнее время, еще не хватало травмы Бойко, и чтобы он выпал на длительный срок. Хорошо, что Нещерет буквально дней десять назад вернулся к тренировкам и смог заменить Дениса.
- Почему не играл Денис Попов?
- У нас большая обойма игроков. Играет тот, кого считаем сильнее. Сегодня мы выбрали пару Забарный-Сирота в центре защиты.
- Какой гол в сегодняшнем матче стал решающим в плане достижения результата?
- Я предупреждал игроков, что мы играем против опасного соперника, против хорошей организованной команды, имеющей свой рисунок игры. В моем понимании решающим стал первый забитый мяч, поскольку у соперника нарушились сразу три игровых компонента – хорошо организованная игра в обороне, быстрые контратаки, а также хороший контроль мяча с умелыми открываниями и комбинациями в центре поля. Поэтому нам необходим был первый гол.
Мы проходим через сложный период. После обидного поражения от "Ренна" мы были не в лучшем психологическом состоянии, поэтому в начале поединка присутствовала боязнь ошибиться, скованность в действиях. Соперник же действовал более раскованно, создал несколько опасных моментов после стандартов, поэтому необходимо было забить, чтобы раскрепоститься.
Отдельно хочу поблагодарить ФК "Рух" в лице президента, что несмотря на то, что мы соперники, он позволил нам тренироваться в прекрасных условиях на клубной базе, причем уже не в первый раз.
- Футбол – игра для зрителей. Что необходимо сделать, чтобы "Динамо" забивало больше красивых мячей?
- Для того, чтобы забивать много голов, необходимо доминировать на поле. Чтобы доминировать, необходима соответствующая подготовка. На данный момент мы не готовы к этому из-за постоянных переездов и перелетов. Мы по 7-11 часов находимся в автобусе, и нет полноценного тренировочного процесса, чтобы готовиться к матчам. Плюс я ожидаю большего от игроков средней линии, футболистов атаки – нельзя, чтобы постоянно Цыганков и Буяльский взваливали на себя эту сложную ношу. Это касается и Сидорчука, и Гармаша, и Беседина, и Шепелева, и Кабаева. Сегодня молодец Тымчик, оказался в нужном месте, забил важный гол.
- Что стало стимулом для крупной победы сегодня?
- Поражение от "Ренна". Мы много работали и готовились к игре во Франции, но незаслуженно проиграли, поэтому была дополнительная мотивация на матч с "Рухом", чтобы хоть как-то реабилитироваться за тот проигрыш.
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