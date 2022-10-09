Луческу: Мы много готовились к Ренну, но незаслуженно проиграли

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал победу над львовским "Рухом" в матче 6-го тура УПЛ.

- Есть ли какая-то информация, насколько серьезная травма у Бойко?

- Подождем до завтра. Сейчас он поехал на МРТ, сделает снимок. Ко всем нашим проблемам и неудачам, которые были в последнее время, еще не хватало травмы Бойко, и чтобы он выпал на длительный срок. Хорошо, что Нещерет буквально дней десять назад вернулся к тренировкам и смог заменить Дениса.

- Почему не играл Денис Попов?

- У нас большая обойма игроков. Играет тот, кого считаем сильнее. Сегодня мы выбрали пару Забарный-Сирота в центре защиты.

- Какой гол в сегодняшнем матче стал решающим в плане достижения результата?

- Я предупреждал игроков, что мы играем против опасного соперника, против хорошей организованной команды, имеющей свой рисунок игры. В моем понимании решающим стал первый забитый мяч, поскольку у соперника нарушились сразу три игровых компонента – хорошо организованная игра в обороне, быстрые контратаки, а также хороший контроль мяча с умелыми открываниями и комбинациями в центре поля. Поэтому нам необходим был первый гол.

Мы проходим через сложный период. После обидного поражения от "Ренна" мы были не в лучшем психологическом состоянии, поэтому в начале поединка присутствовала боязнь ошибиться, скованность в действиях. Соперник же действовал более раскованно, создал несколько опасных моментов после стандартов, поэтому необходимо было забить, чтобы раскрепоститься.

Отдельно хочу поблагодарить ФК "Рух" в лице президента, что несмотря на то, что мы соперники, он позволил нам тренироваться в прекрасных условиях на клубной базе, причем уже не в первый раз.

- Футбол – игра для зрителей. Что необходимо сделать, чтобы "Динамо" забивало больше красивых мячей?

- Для того, чтобы забивать много голов, необходимо доминировать на поле. Чтобы доминировать, необходима соответствующая подготовка. На данный момент мы не готовы к этому из-за постоянных переездов и перелетов. Мы по 7-11 часов находимся в автобусе, и нет полноценного тренировочного процесса, чтобы готовиться к матчам. Плюс я ожидаю большего от игроков средней линии, футболистов атаки – нельзя, чтобы постоянно Цыганков и Буяльский взваливали на себя эту сложную ношу. Это касается и Сидорчука, и Гармаша, и Беседина, и Шепелева, и Кабаева. Сегодня молодец Тымчик, оказался в нужном месте, забил важный гол.

- Что стало стимулом для крупной победы сегодня?

- Поражение от "Ренна". Мы много работали и готовились к игре во Франции, но незаслуженно проиграли, поэтому была дополнительная мотивация на матч с "Рухом", чтобы хоть как-то реабилитироваться за тот проигрыш.