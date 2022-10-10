  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Буяльский: Думаю, в ближайшее время в нашей игре все наладится
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Буяльский: Думаю, в ближайшее время в нашей игре все наладится

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек "Динамо" - о победе над "Рухом"

Буяльский: Думаю, в ближайшее время в нашей игре все наладится

Фото: Динамо Київ/ Автор - невідомий

Новина українською

Автор двух забитых мячей в ворота львовского "Руха" (3:0) Виталий Буяльский после матча поделился впечатлениями от игры и рассказал, с чем связана такая результативность.

Читайте такжеНе вратарский день. Динамо - Рух 3:0

– Как вам удалось забить в тех эпизодах? Берут ли у вас партнеры мастер-классы по результативности?

– Нет (улыбается). Это просто "чуйка". Побежал в правильное место в нужное время. Мы в первом тайме неплохо атаковали, были моменты, когда нужно было наносить удар, а мы хотели завести мяч в ворота. Чуть-чуть не повезло.

– Ваши голы получились похожими, это ваша особая манера и стиль?

– Нет, мяч удачно отскочил, и мне просто нужно было забить.

– Чем занимались во время тревоги?

Сидели в помещении, а после того, как прошло полчаса, начали растираться и готовиться к продолжению матча, ведь на улице стало холодать, так что нужно было профессионально отнестись к своему телу.

– Вносил ли Луческу какие-либо коррективы в игру на последние 10 минут?

Нет, только спросил, кто как себя чувствует и попросил, чтобы с первых минут играли сконцентрированно и довели матч до победы.

– Была ли работа над ошибками после последних неудачных матчей? Изменилось ли что-нибудь в игре команды?

– Это трудно назвать работой над ошибками – ее мы делаем после каждого поединка. Где-то мы пропускали, потому что не повезло, в некоторых моментах потеряли уверенность. Думаю, в ближайшее время все наладится.

– Добавит ли эта победа уверенности перед матчем с "Шахтером"?

– Перед этим поединком у нас еще игра Лиги Европы с "Ренном". Идем от матча к матчу, поэтому сначала будем готовиться к французам.

– "Ренн" считался фаворитом перед первым матчем, а какие ощущения перед домашней игрой с этим соперником?

– С любой командой можно бороться. Все идет от головы, поэтому результат будет зависеть от нашего настроя и от того, в каком состоянии подойдем к этому матчу.

– Следили ли за жеребьевкой Евро-2024? Как вам Италия и Англия в качестве наших соперников?

– Нет, не следил. В день игры я отказался от телефона и телевизора. Могу разве что почитать книгу. Так что о результатах жеребьевки я не знал, мне только что сказали. Скажу, что у нас в группе сильные команды. Наша сборная будет стараться показать хороший футбол и пройти дальше, - подытожил Буяльский.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcdynamo.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
2.dc (Николаев)
10.10.2022 в 08:44
))) … та ясен перец все наладится. Так каждый год бывает - как из ЕвроКубков повылетаете, так все и в норму приходит. И так до следующей осени …)))
Ответить
0
-2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
10.10.2022 в 09:02
А що ж це така така радість у вас?! А, зрозуміло - фобія. Це не виліковна хвороба.
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде