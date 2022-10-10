Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новичок Кривбасса: Знал, что Вернидуб хочет видеть меня в своей команде
Боснийский полузащитник прокомментировал свой переход
Скриншот: канал Кривбасса на YouTube
Новичок криворожского "Кривбасса", боснийский полузащитник Рифет Капич дал первое интервью в качестве игрока красно-белых.
– Какие твои первые впечатления после перехода?
– Я счастлив, что стал футболистом "Кривбасса". Команда приняла хорошо. Настраиваюсь на работу, чтобы помочь моей новой команде выполнить поставленные задачи.
– Были ли раньше разговоры, что ты можешь переехать в Кривой Рог?
– Да, я знал, что "Кривбасс" интересуется мной. Знал, что Юрий Вернидуб хочет видеть меня в своей команде. Мы вместе работали в "Шерифе". Потому я здесь.
– Можно сказать, что ты пришел сюда после приглашения Юрия Вернидуба?
– Да, его приглашение – решающий аргумент в этом переходе. Мне импонирует философия игры Юрия Николаевича.
– Какого футбола ждать от тебя болельщикам?
– Мне нравится как забивать, так и ассистировать партнерам. Главное – приносить команде пользу и помогать побеждать. Буду отдаваться на поле ради "Кривбасса" на все сто.
– Знаем, что ты подружился с Драганом Ловричем.
– Да, это правда. Драган очень помогает как в команде, так и в быту. Также я с ним советовался, когда ехал сюда.
– Какие твои первые впечатления от команды, клубной инфраструктуры?
– Все супер. Хороший коллектив, хорошие условия для тренировок. В Кривом Роге все дружелюбные и искренние. Мне все нравится, – сказал Капич.
Популярное сейчас
- Серия А. Наполи - единоличный лидер, Рома побеждает благодаря арбитрам
- УАФ обнародовала календарь матчей сборной Украины в отборе на ЕВРО
- Кучук - о войне: Я в шоке, бл***, от этих уродов
- Директор Динамо: Ультрас не любят Суркисов? За то, что они делают сейчас – их стоит любить
- Вы что, голодные все? Алиев записал гневное видео о пробках из-за Макдональдса. ВИДЕО
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО