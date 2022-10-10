Новичок Кривбасса: Знал, что Вернидуб хочет видеть меня в своей команде

Новичок криворожского "Кривбасса", боснийский полузащитник Рифет Капич дал первое интервью в качестве игрока красно-белых.

– Какие твои первые впечатления после перехода?

– Я счастлив, что стал футболистом "Кривбасса". Команда приняла хорошо. Настраиваюсь на работу, чтобы помочь моей новой команде выполнить поставленные задачи.

– Были ли раньше разговоры, что ты можешь переехать в Кривой Рог?

– Да, я знал, что "Кривбасс" интересуется мной. Знал, что Юрий Вернидуб хочет видеть меня в своей команде. Мы вместе работали в "Шерифе". Потому я здесь.

– Можно сказать, что ты пришел сюда после приглашения Юрия Вернидуба?

– Да, его приглашение – решающий аргумент в этом переходе. Мне импонирует философия игры Юрия Николаевича.

– Какого футбола ждать от тебя болельщикам?

– Мне нравится как забивать, так и ассистировать партнерам. Главное – приносить команде пользу и помогать побеждать. Буду отдаваться на поле ради "Кривбасса" на все сто.

– Знаем, что ты подружился с Драганом Ловричем.

– Да, это правда. Драган очень помогает как в команде, так и в быту. Также я с ним советовался, когда ехал сюда.

– Какие твои первые впечатления от команды, клубной инфраструктуры?

– Все супер. Хороший коллектив, хорошие условия для тренировок. В Кривом Роге все дружелюбные и искренние. Мне все нравится, – сказал Капич.