Премьер-лига
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В Киеве отменили матч Александрия - Металлист 1925
Столица Украины подверглась российским ракетным обстрелам
Фото: УПЛ
Матч 6-го тура "Александрия" - "Металлист 1925", который должен был состояться 10 октября на НСК "Олимпийский", перенесен по решению Киевской ОВА. Об этом сообщает официальный сайт Украинской Премьер-лиги.
Игра должна была начаться в 15:00. Новая дата будет определена дополнительно.
Напомним, что утром 10 октября, российская армия нанесла массированный ракетный удар по центру Киева и многим городам Украины.
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Источник:УПЛ
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