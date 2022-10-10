В Киеве отменили матч Александрия - Металлист 1925

Матч 6-го тура "Александрия" - "Металлист 1925", который должен был состояться 10 октября на НСК "Олимпийский", перенесен по решению Киевской ОВА. Об этом сообщает официальный сайт Украинской Премьер-лиги.

Игра должна была начаться в 15:00. Новая дата будет определена дополнительно.

Напомним, что утром 10 октября, российская армия нанесла массированный ракетный удар по центру Киева и многим городам Украины.

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