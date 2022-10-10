Кривбасс показал, как прятался в укрытии во время ракетной атаки россии

В понедельник утром, 10 октября, россия нанесла массированный ракетный удар по городам Украины. Под ударом оказались Киев, Днепр, Львов, Тернополь, Хмельницкий и другие.

"Кривбасс" показал, как игроки и персонал команды находились в укрытии в Кривом Роге, вместо того чтобы проводить утреннюю тренировку.

"Вы можете загнать нас в бомбоубежища, но не испугать. Вы можете остановить тренировку, но не остановите наших воинов! Держимся, только вместе выстоим! Верим в ВСУ и обязательно победим! Все будет Украина!", - говорится в пресс-службе криворожцев.

Стоит отметить, что в Кривом Роге сработало ПВО. К слову, матч 6-го тура УПЛ "Александрия" - "Металлист 1925", который должен был состояться сегодня в Киеве, перенесен.