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Кривбасс показал, как прятался в укрытии во время ракетной атаки россии

Премьер-лига
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Тренировка клуба была прервана из-за массовых ракетных обстрелов

Кривбасс показал, как прятался в укрытии во время ракетной атаки россии

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

В понедельник утром, 10 октября, россия нанесла массированный ракетный удар по городам Украины. Под ударом оказались Киев, Днепр, Львов, Тернополь, Хмельницкий и другие.

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"Кривбасс" показал, как игроки и персонал команды находились в укрытии в Кривом Роге, вместо того чтобы проводить утреннюю тренировку.

"Вы можете загнать нас в бомбоубежища, но не испугать. Вы можете остановить тренировку, но не остановите наших воинов! Держимся, только вместе выстоим!

Верим в ВСУ и обязательно победим! Все будет Украина!", - говорится в пресс-службе криворожцев.

Стоит отметить, что в Кривом Роге сработало ПВО. К слову, матч 6-го тура УПЛ "Александрия" - "Металлист 1925", который должен был состояться сегодня в Киеве, перенесен.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) война с россией
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Источник:
ФК Кривбас

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