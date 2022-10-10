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Кривбасс показал, как прятался в укрытии во время ракетной атаки россии
Тренировка клуба была прервана из-за массовых ракетных обстрелов
Фото: ФК Кривбас
В понедельник утром, 10 октября, россия нанесла массированный ракетный удар по городам Украины. Под ударом оказались Киев, Днепр, Львов, Тернополь, Хмельницкий и другие.
"Кривбасс" показал, как игроки и персонал команды находились в укрытии в Кривом Роге, вместо того чтобы проводить утреннюю тренировку.
"Вы можете загнать нас в бомбоубежища, но не испугать. Вы можете остановить тренировку, но не остановите наших воинов! Держимся, только вместе выстоим!
Верим в ВСУ и обязательно победим! Все будет Украина!", - говорится в пресс-службе криворожцев.
Стоит отметить, что в Кривом Роге сработало ПВО. К слову, матч 6-го тура УПЛ "Александрия" - "Металлист 1925", который должен был состояться сегодня в Киеве, перенесен.
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