Наши в еврокубках, Классическое и Эль-Классико. Расписание футбола на 10 - 16 октября

UA-Футбол подготовил для вас список самых интересных с нашей точки зрения матчей, которые состоятся в течение следующей недели – с 10 по 16 октября

Понедельник, 10 октября

В рамках УПЛ должны были сыграть "Александрия" и "Металлист 1925", но из-за массовой ракетной атаки россиян игра была перенесена. В Италии "Фиорентина" попытается одолеть "Лацио", который может догнать "Милан", а в Англии "Ноттингем" будет сражаться с "Астон Виллой", чтобы покинуть последнее место.

"Фиорентин" – "Лацио". Серия А. 21:45. MEGOGO

"Ноттингем Форест" – "Астон Вилла". АПЛ. 22:00. Setanta Sport

Вторник, 11 октября

Снова Лига Чемпионов и снова встреча "Шахтера" с "Реалом". Теперь формально на своем поле для горняков. Ну и напомним, что Лунин должен защищать ворота сливочных. Среди других пар выделим поединок "Милана" и "Челси" – россонери нужно отомстить за лондонские 0:3, да и борьбу за плей-офф никто не отменял.

"Манчестер Сити" – "Копенгаген". Лига Чемпионов. 19:45. MEGOGO

"Маккаби" – "Ювентус". Лига Чемпионов. 19:45. MEGOGO

"Шахтер" – "Реал". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO

Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO "Селтик" – "Лейпциг". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO

"Милан" – "Челси". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO

"Динамо" С - "Зальцбург". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO

ПСЖ – "Бенфика". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO

"Боруссия" – "Севилья". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO

Среда, 12 октября

Если "Барселона" не победит "Интер", то существенно ухудшит шансы на плей-офф. Так что этот матч – центральный в среду. Перед этим "Брюгге", за который могут сыграть Яремчук и Соболь, будут играть на выезде из "Атлетико". Чемпион Бельгии имеет три победы в трех первых турах и вполне может гарантировать себе место в 1/8 финала.

"Атлетико" – "Брюгге". Лига Чемпионов. 19:45. MEGOGO

"Наполи" – "Аякс". Лига Чемпионов. 19:45. MEGOGO

"Барселона" – "Интер". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO

"Виктория" – "Бавария". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO

"Рейнджерс" – "Ливерпуль". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO

"Байер" – "Порту". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO

"Спортинг" – "Марсель". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO

"Тоттенхэм" – "Айнтрахт". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO

Четверг, 13 октября

Если "Динамо" хочет зацепиться за евровесну, то должен обыгрывать "Ренн". "Днепру-1" следует доказывать, что ничья с "Вадуцем" неделю назад была досадной случайностью. Среди прочего выделяются матчи с участием грандов – "Ромы", "Арсенала", "Манчестер Юнайтед".

"Динамо" – "Ренн". Лига Европы. 19:45. MEGOGO

Лига Европы. 19:45. MEGOGO "Бетис" – "Рома". Лига Европы. 19:45. MEGOGO

"Буде-Глимт" – "Арсенал". Лига Европы. 19:45. MEGOGO

"Днепр-1" – "Вадуц". Лига конференций. 22:00. MEGOGO

Лига конференций. 22:00. MEGOGO "Манчестер Юнайтед" – "Омония". Лига Европы. 22:00. MEGOGO

Пятница, 14 октября

Снова по кругу – снова национальные чемпионаты. В Украине "Минай" примет "Верес", который притормозил в последнее время, а "Черноморец" и "Кривбасс" будут сражаться за первую победу в сезоне. Вечером можно посмотреть, как обстоят дела у Роберто Де Дзерби – его "Брайтон" сыграет с "Брентфордом".

"Минай" – "Верес". УПЛ. 13:00. Setanta Sport

УПЛ. 13:00. Setanta Sport "Черноморец" – "Кривбасс". УПЛ. 15:00. Setanta Sport

УПЛ. 15:00. Setanta Sport "Хоффенхайм" – "Шальке". Бундеслига. 21:30. Setanta Sport

"Брентфорд" – "Брайтон". ОПЛ. 22:00. Setanta Sport

Суббота, 15 октября

Программу УПЛ откроет матч между "Металлистом" и "Ворсклой", которая, наконец, начала побеждать. "Заря" попытается реабилитироваться за последние неудачи в игре с "Колосом", а "Металлист 1925" сыграет со "Львовом". В Англии будем смотреть, как Миколенко будет противостоять "Тоттенхэму". В Германии интересна пара "Айнтрахт" - "Байер", в Италии состоится дерби Турина, да и у "Аталанты" непростой соперник – "Сассуоло". Испания порадует нас игрой "Атлетик" – "Атлетико".

"Металлист" – "Ворскла". УПЛ. 13:00. Setanta Sport

УПЛ. 13:00. Setanta Sport "Заря" – "Колос". УПЛ. 15:00. УНИАН

УПЛ. 15:00. УНИАН "Айнтрахт" – "Байер". Бундеслига. 16:30. Setanta Sport

"Металлист 1925" – "Львов". УПЛ. 17:00. Setanta Sport

УПЛ. 17:00. Setanta Sport "Торино" – "Ювентус". Серия А. 19:00. MEGOGO

"Тоттенгэм" – "Эвертон". АПЛ. 19:30. Setanta Sport

"Аталанта" – "Сассуоло". Серия А. 21:45. MEGOGO

"Атлетик" – "Атлетико". Ла Лига. 22:00. MEGOGO

Воскресенье, 16 октября

Ооо, этот день выделите себе красным цветом, поскольку будет очень много больших матчей. Надеемся, что ничто не помешает украинскому Классическому между "Шахтером" и "Динамо". Для разогрева - матч между "Рухом" и "Днепром-1".

Теперь по поводу ТОП-матчей в Европе. В Англии "Ньюкасл", стремящийся стать грандом, встретится с "Манчестер Юнайтед", стремящимся им остаться. Но, конечно, центральный в туре матч "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".

В Испании будет Эль Класико – "Реал" и "Барселона" подходят к игре при равном количестве очков, возможно, ворота сливочных будет защищать Лунин. В Германии лидер "Унион Берлин" сыграет с "Боруссией" из Дортмунда, а "Бавария" будет экзаменовать идущий вторым "Фрайбург".

А ведь еще есть Франция, где ПСЖ сыграет с "Марселем", который сейчас выглядит наиболее достойным конкурентом для парижского гранда.