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Наши в еврокубках, Классическое и Эль-Классико. Расписание футбола на 10 - 16 октября
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фото - Олександр Приходько
UA-Футбол подготовил для вас список самых интересных с нашей точки зрения матчей, которые состоятся в течение следующей недели – с 10 по 16 октября
Понедельник, 10 октября
В рамках УПЛ должны были сыграть "Александрия" и "Металлист 1925", но из-за массовой ракетной атаки россиян игра была перенесена. В Италии "Фиорентина" попытается одолеть "Лацио", который может догнать "Милан", а в Англии "Ноттингем" будет сражаться с "Астон Виллой", чтобы покинуть последнее место.
- "Фиорентин" – "Лацио". Серия А. 21:45. MEGOGO
- "Ноттингем Форест" – "Астон Вилла". АПЛ. 22:00. Setanta Sport
Вторник, 11 октября
Снова Лига Чемпионов и снова встреча "Шахтера" с "Реалом". Теперь формально на своем поле для горняков. Ну и напомним, что Лунин должен защищать ворота сливочных. Среди других пар выделим поединок "Милана" и "Челси" – россонери нужно отомстить за лондонские 0:3, да и борьбу за плей-офф никто не отменял.
- "Манчестер Сити" – "Копенгаген". Лига Чемпионов. 19:45. MEGOGO
- "Маккаби" – "Ювентус". Лига Чемпионов. 19:45. MEGOGO
- "Шахтер" – "Реал". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO
- "Селтик" – "Лейпциг". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO
- "Милан" – "Челси". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO
- "Динамо" С - "Зальцбург". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO
- ПСЖ – "Бенфика". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO
- "Боруссия" – "Севилья". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO
Среда, 12 октября
Если "Барселона" не победит "Интер", то существенно ухудшит шансы на плей-офф. Так что этот матч – центральный в среду. Перед этим "Брюгге", за который могут сыграть Яремчук и Соболь, будут играть на выезде из "Атлетико". Чемпион Бельгии имеет три победы в трех первых турах и вполне может гарантировать себе место в 1/8 финала.
- "Атлетико" – "Брюгге". Лига Чемпионов. 19:45. MEGOGO
- "Наполи" – "Аякс". Лига Чемпионов. 19:45. MEGOGO
- "Барселона" – "Интер". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO
- "Виктория" – "Бавария". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO
- "Рейнджерс" – "Ливерпуль". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO
- "Байер" – "Порту". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO
- "Спортинг" – "Марсель". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO
- "Тоттенхэм" – "Айнтрахт". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO
Четверг, 13 октября
Если "Динамо" хочет зацепиться за евровесну, то должен обыгрывать "Ренн". "Днепру-1" следует доказывать, что ничья с "Вадуцем" неделю назад была досадной случайностью. Среди прочего выделяются матчи с участием грандов – "Ромы", "Арсенала", "Манчестер Юнайтед".
- "Динамо" – "Ренн". Лига Европы. 19:45. MEGOGO
- "Бетис" – "Рома". Лига Европы. 19:45. MEGOGO
- "Буде-Глимт" – "Арсенал". Лига Европы. 19:45. MEGOGO
- "Днепр-1" – "Вадуц". Лига конференций. 22:00. MEGOGO
- "Манчестер Юнайтед" – "Омония". Лига Европы. 22:00. MEGOGO
Пятница, 14 октября
Снова по кругу – снова национальные чемпионаты. В Украине "Минай" примет "Верес", который притормозил в последнее время, а "Черноморец" и "Кривбасс" будут сражаться за первую победу в сезоне. Вечером можно посмотреть, как обстоят дела у Роберто Де Дзерби – его "Брайтон" сыграет с "Брентфордом".
- "Минай" – "Верес". УПЛ. 13:00. Setanta Sport
- "Черноморец" – "Кривбасс". УПЛ. 15:00. Setanta Sport
- "Хоффенхайм" – "Шальке". Бундеслига. 21:30. Setanta Sport
- "Брентфорд" – "Брайтон". ОПЛ. 22:00. Setanta Sport
Суббота, 15 октября
Программу УПЛ откроет матч между "Металлистом" и "Ворсклой", которая, наконец, начала побеждать. "Заря" попытается реабилитироваться за последние неудачи в игре с "Колосом", а "Металлист 1925" сыграет со "Львовом". В Англии будем смотреть, как Миколенко будет противостоять "Тоттенхэму". В Германии интересна пара "Айнтрахт" - "Байер", в Италии состоится дерби Турина, да и у "Аталанты" непростой соперник – "Сассуоло". Испания порадует нас игрой "Атлетик" – "Атлетико".
- "Металлист" – "Ворскла". УПЛ. 13:00. Setanta Sport
- "Заря" – "Колос". УПЛ. 15:00. УНИАН
- "Айнтрахт" – "Байер". Бундеслига. 16:30. Setanta Sport
- "Металлист 1925" – "Львов". УПЛ. 17:00. Setanta Sport
- "Торино" – "Ювентус". Серия А. 19:00. MEGOGO
- "Тоттенгэм" – "Эвертон". АПЛ. 19:30. Setanta Sport
- "Аталанта" – "Сассуоло". Серия А. 21:45. MEGOGO
- "Атлетик" – "Атлетико". Ла Лига. 22:00. MEGOGO
Воскресенье, 16 октября
Ооо, этот день выделите себе красным цветом, поскольку будет очень много больших матчей. Надеемся, что ничто не помешает украинскому Классическому между "Шахтером" и "Динамо". Для разогрева - матч между "Рухом" и "Днепром-1".
Теперь по поводу ТОП-матчей в Европе. В Англии "Ньюкасл", стремящийся стать грандом, встретится с "Манчестер Юнайтед", стремящимся им остаться. Но, конечно, центральный в туре матч "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".
В Испании будет Эль Класико – "Реал" и "Барселона" подходят к игре при равном количестве очков, возможно, ворота сливочных будет защищать Лунин. В Германии лидер "Унион Берлин" сыграет с "Боруссией" из Дортмунда, а "Бавария" будет экзаменовать идущий вторым "Фрайбург".
А ведь еще есть Франция, где ПСЖ сыграет с "Марселем", который сейчас выглядит наиболее достойным конкурентом для парижского гранда.
- "Рух" – "Днепр-1". УПЛ. 15:00. УНИАН/2+2
- "Лидс" – "Арсенал". АПЛ. 16:00. Setanta Sport
- "Ньюкасл" – МЮ. АПЛ. 16:00. Setanta Sport
- "Шахтер" – "Динамо". УПЛ. 17:00. Setanta Sport
- "Реал" – "Барселона". Ла Лига. 17:15. MEGOGO
- "Ливерпуль" – "Манчестер Сити". АПЛ. 18:30. Setanta Sport
- "Унион Берлин" – "Боруссия" Д. Бундеслига. 18:30. Setanta Sport
- "Бавария" – "Фрайбург". Бундеслига. 20:30. Setanta Sport
- ПСЖ – "Марсель". Лига 1. 21:45. MEGOGO
- "Верона" – "Милан". Серия А. 21:45. MEGOGO
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