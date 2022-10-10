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Луческу: У Шахтера будет больше дней на восстановление

Премьер-лига
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(1 голосов)

Но оправданий для таких матчей не будет

Луческу: У Шахтера будет больше дней на восстановление

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Наставник "Динамо" Мирча Луческу оценил победу в матче УПЛ с "Рухом" (3:0), а также предстоящий поединок против "Шахтера", который должен пройти 16 октября.

"Я рад, что ребята правильно отреагировали, выложились и добыли победу. Думаю, мы войдем в свой ритм, но нужно потерпеть. Эти дороги, перелеты, сложные переезды. С одной гостиницы в другую, с одного поля на другое. Нам нужно вернуть уверенность в себе, так как последние игры мы играли несколько скованно, допускали индивидуальные ошибки. Но первый гол добавил уверенность, а после этого мы контролировали матч.

Игра с "Шахтером"? Важный матч, независимо от условий. Будет тяжело, потому что в четверг игра, а потом в пятницу нужно возвращаться во Львов. У соперника больше дней на восстановление, у нас только суббота.

Но оправданий для таких матчей не будет, и жаль, что зрителей не будет. Уверен, если бы была возможность, то был бы полный стадион", - сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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Комментарии (1)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
10.10.2022 в 18:28
Уйди цынан, не до тебя сейчас. Поноешь в следующий раз
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