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Луческу: У Шахтера будет больше дней на восстановление
Но оправданий для таких матчей не будет
Фото: ФК Динамо
Наставник "
"Я рад, что ребята правильно отреагировали, выложились и добыли победу. Думаю, мы войдем в свой ритм, но нужно потерпеть. Эти дороги, перелеты, сложные переезды. С одной гостиницы в другую, с одного поля на другое. Нам нужно вернуть уверенность в себе, так как последние игры мы играли несколько скованно, допускали индивидуальные ошибки. Но первый гол добавил уверенность, а после этого мы контролировали матч.
Игра с "Шахтером"? Важный матч, независимо от условий. Будет тяжело, потому что в четверг игра, а потом в пятницу нужно возвращаться во Львов. У соперника больше дней на восстановление, у нас только суббота.
Но оправданий для таких матчей не будет, и жаль, что зрителей не будет. Уверен, если бы была возможность, то был бы полный стадион", - сказал Луческу.
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