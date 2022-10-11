Неудержимый Днепр-1, забивной Буяльский. Символическая сборная шестого тура УПЛ

Говорят, что семеро одного не ждут, а потому и мы не будет дожидаться завершения двух перенесенных игр шестого тура и начнем подводить итоги. Переносились матчи по разным причинам - кто-то просил паузу из-за Лиги Чемпионов, кто-то не смог сыграть в последний момент из-за массового обстрела городов. Anyway, работать нужно, итоги подводить нужно, а потому перед вами наша традиционная сборная тура.

Сразу оговоримся, что на этот раз у нас был огромный выбор в центре поля, в то время как сильно хромала линия обороны. Но мы все равно выбрали героев выходных, сделав ставку на схему 4-4-1-1.

Вратарь - Александр Бандура, "Минай"

Закарпатцы большую часть поединка против "Кривбасса" играли в большинстве, однако смогли довольствоваться лишь нулевой ничьей. Да и её могло не быть, если бы не игра опытного кипера. Бандура выручил "Минай" уже на первой минуте, отбив удар Задераки, после спас от выхода Хобленко, а также уверенно действовал после перерыва.

Правый защитник - Владимир Якимец, "Кривбасс"

24-летний фулбек перешел в криворожский клуб летом и сразу закрепил за собой место в старте. Владимир берет свое работоспособностью и универсальностью, так как умеет закрывать оба фланга. Против "Миная" он играл справа и был достаточно заметен. Да, в обороне случались помарки, однако весь второй тайм коллектив Вернидуба атаковал именно флангом Якимца благодаря постоянным подключениям фулбека.

Центральный защитник - Александр Сваток, "Днепр-1"

Коллектив Кучера в пяти матчах УПЛ пропустил ноль голов, а потому защитники данного клуба обязаны находится в нашей сборной. Ранее данной чести удостаивался Адамюк, однако в игре против "Зари" увереннее действовал капитан днепрян. Особенно удачно Сваток играл после перерыва, вовремя нивелируя опасность. С ним определенно стоит продлевать контракт.

Центральный защитник - Сергей Чоботенко, "Колос"

Матч "Колос" - "Ингулец" получился наиболее пресным в шестом туре, однако защитниками в нашей случае не перебирают. Чоботенко, во-первых, действовал спокойно у своих владений, а во-вторых показал себя неплохим плеймейкером. Несколько раз он классно исполнял дальние передачи на партнеров, которые ожидали мяч на чужой половине. В будущем это может стать серьезным оружием.

Левый защитник - Александр Каплиенко, "Металлист"

Харьковчане не играют "всухую", однако их защитники часто пользуются у нас спросом. Во многом благодаря действиям в атаке. Так и вышло в прошлую пятницу, когда Каплиенко принес победу "Металлисту" на выезде против очень непростого "Вереса". Такой герой не может пройти мимо сборной лучших игроков.

Правый полузащитник - Александр Скляр, "Ворскла"

В свое время Скляр был одним из лидеров команды Максимова, а сейчас играет роль главного универсала у Виктора Скрипника. Против "Черноморца" он и фланг полузащиты закрывал, и в защиту опускался, и центр поля нагружал. В общем, делал то, что умеет лучше - брал настырностью и работоспособностью. Именно этим он нас и покорил.

Центральный полузащитник - Сергей Сидорчук, "Динамо"

Многие любят критиковать капитана "Динамо", однако когда он молодец, тогда молодец. Против "Руха" Сидорчук взял на себя функции диспетчера и вполне неплохо начинал атаки своими передачами. Причем как на ближнюю дистанцию, так и на дальние расстояния. Пересмотрите второй гол киевлян, если не верите в крутость Сергей в рамках шестого тура.

Центральный полузащитник - Вячеслав Танковский, "Металлист"

Некогда большой талант "Шахтера" не смог идеально реализовать свой потенциал из-за большого количества травм. Однако в "Металлисте" он один из ключевых игроков, что достаточно часто доказывает на поле. В игре против "Вереса" при первом голе он сыграл ключевую роль в первой стадии атаки, зацепившись за мяч на своей половине, а после перерыва стал автором предголевой передачи. Оба гола "Металлиста" вышли чуть сумбурными, но свою роль Танковский в них сыграл.

Левый полузащитник - Тауйлян Сефери, "Ворскла"

Полтавчане выиграли в двух играх кряду и понемногу возвращают утерянные позиции. В игре против "Черноморца" главным героем в команде Виктора Скрипника стал легионер Сефери. Он забил дважды, и если до перерыва его гол был отменен, то в конце матча поводов для такого решения не было. 25-летний албанец принес полтавчанам очень важные три бала.

Атакующий полузащитник - Виталий Буяльский, "Динамо"

Тяжелые времена в футболе всегда показывают, кто настоящий лидер в команде. У "Динамо" эту тяжелую ношу на себя взял Буяльский. Виталий забивает много и в самые важные моменты. Против "Руха" он отличился дважды и именно его два удара предрешили исход встречи против львовской команды. Всего же лидер "Динамо" в этой кампании уже отличился пять раз, а также отдал три голевые.

Центральный нападающий - Артем Довбик, "Днепр-1"

Днепряне лениво сыграли против "Вадуца", однако смогли вернуть любовь зрителей после разгрома "Зари". Коллектив Кучера забил трижды и все три гола на счету Довбика. Артем набирает форму, Артем забивает в пяти играх кряду, Артем впервые отличился хет-триком в УПЛ. Кажется кто-то снова положил глаз на Золотую бутсу.

Главный тренер - Александр Кучер, "Днепр-1"

Не будет оригинальничать. После провала с "Вадуцом" Александру Кучеру нужно было доказать, что это была сиюминутная случайность, его команда все еще лучшая и готова разрывать. 3:0 против "Зари" - лучшее тому доказательство. Днепряне в отличной форме, а тренер идеально управляет коллективом. Очередные комплименты 39-летнему наставнику.