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Рыбка перенес операцию на колене

Премьер-лига
(1 голосов)

Пропустит около месяца

Рыбка перенес операцию на колене

fcmetalist.com.ua

Новина українською

Капитан "Металлиста" Александр Рыбка сегодня, 10 октября, перенес операцию на мениске правого колена.

Как сообщил главврач команды Александр Окунь, операция прошла успешно. Сейчас Рыбка находится в одной из киевских больниц и скоро его отпустят домой.

Сроки восстановления футболиста займут около месяца.

Напомним, Александр Рыбка получил травму в матче "Верес" - "Металлист" (1:2).

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В статье: Александр Рыбка Металлист (Харьков)
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Источник:
Металлист

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