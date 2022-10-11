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Рыбка перенес операцию на колене
Пропустит около месяца
fcmetalist.com.ua
Капитан "
Как сообщил главврач команды Александр Окунь, операция прошла успешно. Сейчас Рыбка находится в одной из киевских больниц и скоро его отпустят домой.
Сроки восстановления футболиста займут около месяца.
Напомним, Александр Рыбка получил травму в матче "Верес" - "Металлист" (1:2).
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Источник:Металлист
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