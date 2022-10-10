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Феерия Довбика после феерии Вадуца. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Заря

Премьер-лига
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Взгляд на матч в Ужгороде нашего фотографа

Феерия Довбика после феерии Вадуца. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Заря

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Между двумя матчами в Лиге Европы против лихтенштейнского "Вадуца" днепряне провели поединок в чемпионате Украины и одержали разгромную победу над "Зарей" (3:0). Главным действующим лицом встречи стал Артем Довбик, оформивший в этом матче хет-трик. Но долго праздновать успех времени нет, ведь впереди еще один поединок с грандом лихтенштейнского футбола теперь на выезде. Голы нападающего будут очень кстати, чтобы избежать еще одного еврокубкового поражения.

Фотогалерея

Феерия Довбика после феерии Вадуца. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Заря - фото 1Феерия Довбика после феерии Вадуца. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Заря - фото 2Феерия Довбика после феерии Вадуца. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Заря - фото 3Феерия Довбика после феерии Вадуца. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Заря - фото 4Феерия Довбика после феерии Вадуца. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Заря - фото 5Феерия Довбика после феерии Вадуца. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Заря - фото 6Феерия Довбика после феерии Вадуца. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Заря - фото 7Феерия Довбика после феерии Вадуца. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Заря - фото 8Феерия Довбика после феерии Вадуца. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Заря - фото 9Феерия Довбика после феерии Вадуца. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Заря - фото 10Феерия Довбика после феерии Вадуца. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Заря - фото 11Феерия Довбика после феерии Вадуца. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Заря - фото 12Феерия Довбика после феерии Вадуца. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Заря - фото 13Феерия Довбика после феерии Вадуца. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Заря - фото 14Феерия Довбика после феерии Вадуца. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Заря - фото 15Феерия Довбика после феерии Вадуца. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Заря - фото 16Феерия Довбика после феерии Вадуца. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Заря - фото 17Феерия Довбика после феерии Вадуца. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Заря - фото 18Феерия Довбика после феерии Вадуца. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Заря - фото 19Феерия Довбика после феерии Вадуца. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Заря - фото 20Феерия Довбика после феерии Вадуца. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Заря - фото 21Феерия Довбика после феерии Вадуца. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Заря - фото 22Феерия Довбика после феерии Вадуца. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Заря - фото 23Феерия Довбика после феерии Вадуца. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Заря - фото 24Феерия Довбика после феерии Вадуца. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Заря - фото 25Феерия Довбика после феерии Вадуца. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Заря - фото 26Феерия Довбика после феерии Вадуца. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Заря - фото 27Феерия Довбика после феерии Вадуца. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Заря - фото 28Феерия Довбика после феерии Вадуца. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Заря - фото 29Феерия Довбика после феерии Вадуца. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Заря - фото 30Феерия Довбика после феерии Вадуца. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Заря - фото 31Феерия Довбика после феерии Вадуца. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Заря - фото 32Феерия Довбика после феерии Вадуца. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Заря - фото 33Феерия Довбика после феерии Вадуца. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Заря - фото 34Феерия Довбика после феерии Вадуца. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Заря - фото 35Феерия Довбика после феерии Вадуца. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Заря - фото 36Феерия Довбика после феерии Вадуца. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Заря - фото 37Феерия Довбика после феерии Вадуца. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Заря - фото 38Феерия Довбика после феерии Вадуца. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Заря - фото 39Феерия Довбика после феерии Вадуца. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Заря - фото 40Феерия Довбика после феерии Вадуца. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Заря - фото 41Феерия Довбика после феерии Вадуца. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Заря - фото 42Феерия Довбика после феерии Вадуца. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Заря - фото 43Феерия Довбика после феерии Вадуца. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Заря - фото 44
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В статье: Заря (Луганск) фото СК Днепр-1
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