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Феерия Довбика после феерии Вадуца. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Заря
Взгляд на матч в Ужгороде нашего фотографа
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Между двумя матчами в Лиге Европы против лихтенштейнского "Вадуца" днепряне провели поединок в чемпионате Украины и одержали разгромную победу над "Зарей" (3:0). Главным действующим лицом встречи стал Артем Довбик, оформивший в этом матче хет-трик. Но долго праздновать успех времени нет, ведь впереди еще один поединок с грандом лихтенштейнского футбола теперь на выезде. Голы нападающего будут очень кстати, чтобы избежать еще одного еврокубкового поражения.
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