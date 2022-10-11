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Татарков: Арбитр принимает странные решения, которые ломают нам игру
И снова о судействе
Фото: ФК Кривбасс
Полузащитник криворожского "Кривбасса" Никита Татарков поделился мнениями по поводу матча 6 тура УПЛ против ужгородского "Минаю" (0:0).
– "Кривбасс" давил, но не смог дожать "Минай". Соперник доволен ничьей, а устроила ли мировая "Кривбасс"?
– Нет, мы не удовлетворены. И ведь моменты имели, и играли лучше, чем соперник. Забей Хобленко, Волошин, Драган (Ловрич), счет мог быть и 2:0, и 3:0 в нашу пользу, но в итоге без голов.
– Чего же именно не хватило? Ведь действительно играли лучше, чем соперник.
– Играли хорошо и в первом тайме, и во втором. Не хватило реализации. Что касается командной игры, то вы видите, она все лучше и лучше. Надо забивать свои голы, тогда все будет хорошо.
– Как прокомментируешь удаление Дибанго? Уже и VAR на матче, но все же…
– Это просто катастрофа. Не понимаю решения арбитра, и почему он ни разу не посмотрел VAR. Обе желтые Дибанго – не по делу. Я не знаю, как это вообще может быть. Жаль, что играешь-играешь, а, с другой стороны, арбитр принимает такие странные решения, которые ломают нам игру, — сказал Татарков.
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