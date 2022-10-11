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Стало известно, сколько Шахтер заработал за последний год
Горняки отчитались о финансовом годе
Фото: shakhtar.com/ автор неизвестен
"Шахтер" опубликовал годовой отчет финансовой деятельности за сезон 2021/22.
За прошлый сезон донецкий клуб заработал 2 миллиарда 178 миллионов гривен и заплатил налогов на сумму 421 миллиона 983 гривны, сообщает официальный сайт оранжево-черных.
В частности, доход от продажи и аренды игроков составил 622 миллиона гривен. Горняки преодолели 2 раунда квалификации Лиги чемпионов и приняли участие в групповой стадии - УЕФА и ФИФА заплатили "Шахтеру" 1 миллиард 164 миллиона гривен.
Коммерческая деятельность принесла "Шахтеру" 392 миллиона гривен (от спонсорства и рекламы 267 440 000 грн, продажа билетов и абонементов - 58 400 000 грн, корпоративные ложи - 42 400 000 грн, продаже атрибутики - 20 450 000 грн, продажа прав на ТВ-трансляции 2 140 000 грн, доход от УПЛ - 1 млн гривен).
Отметим, что в прошлом году "Шахтер" заработал 2,284 миллиарда гривен и заплатил налогов на сумму 497 миллионов гривен.
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