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Источник: УАФ может отменить матчи 7-го тура УПЛ и приостановить чемпионат

Премьер-лига
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(1 голосов)

Украинское классико, видимо, в воскресенье не сыграют

Источник: УАФ может отменить матчи 7-го тура УПЛ и приостановить чемпионат

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

УАФ и УПЛ обсуждают отмену 7-го тура и приостановку чемпионата на фоне усилившихся обстрелов территории Украины со стороны страны-террориста россии. Об этом сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

"УАФ и УПЛ в данный момент принимают решение о возможности отмены следующего тура и приостановке чемпионата. Киевские матчи на выходных отменены", – говорится в сообщении.

Матчи 7-го тура запланированы на 14-16 октября. В субботу столица Украины должна принимать два поединка - "Заря" и "Колос" на стадионе "Динамо" В. В Лобановского и "Металлист 1925" - "Львов" на НСК "Олимпийский". В воскресенье во Львове планировалось украинское классико между "Шахтером" и "Динамо".

Напомним, вчера УПЛ отменила в Киеве матч 6-го тура УПЛ "Александрия" - "Металлист 1925".

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В статье: УПЛ война с россией УАФ
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Источник:
Динамо Киев Inside

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Комментарии (2)
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MaximSK (Киев)
11.10.2022 в 15:38
Надо подождать до четверга, если ситуация не изменится, надо на неделю приостановить чемпионат
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Весела Дача (Кривий Ріг)
11.10.2022 в 15:28
А что поменялось-то? Сирена - все в сховище.
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