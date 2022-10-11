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Источник: УАФ может отменить матчи 7-го тура УПЛ и приостановить чемпионат
Украинское классико, видимо, в воскресенье не сыграют
Фото: scdnipro1.com.ua
УАФ и УПЛ обсуждают отмену 7-го тура и приостановку чемпионата на фоне усилившихся обстрелов территории Украины со стороны страны-террориста россии. Об этом сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".
"УАФ и УПЛ в данный момент принимают решение о возможности отмены следующего тура и приостановке чемпионата. Киевские матчи на выходных отменены", – говорится в сообщении.
Матчи 7-го тура запланированы на 14-16 октября. В субботу столица Украины должна принимать два поединка - "Заря" и "Колос" на стадионе "Динамо" В. В Лобановского и "Металлист 1925" - "Львов" на НСК "Олимпийский". В воскресенье во Львове планировалось украинское классико между "Шахтером" и "Динамо".
Напомним, вчера УПЛ отменила в Киеве матч 6-го тура УПЛ "Александрия" - "Металлист 1925".
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