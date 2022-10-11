Источник: УАФ может отменить матчи 7-го тура УПЛ и приостановить чемпионат

УАФ и УПЛ обсуждают отмену 7-го тура и приостановку чемпионата на фоне усилившихся обстрелов территории Украины со стороны страны-террориста россии. Об этом сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

"УАФ и УПЛ в данный момент принимают решение о возможности отмены следующего тура и приостановке чемпионата. Киевские матчи на выходных отменены", – говорится в сообщении.

Матчи 7-го тура запланированы на 14-16 октября. В субботу столица Украины должна принимать два поединка - "Заря" и "Колос" на стадионе "Динамо" В. В Лобановского и "Металлист 1925" - "Львов" на НСК "Олимпийский". В воскресенье во Львове планировалось украинское классико между "Шахтером" и "Динамо".

Напомним, вчера УПЛ отменила в Киеве матч 6-го тура УПЛ "Александрия" - "Металлист 1925".