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"Не понимаем, каким образом использовался ВАР" - Кривбасс недоволен судейством в матче с Минаем

Премьер-лига
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Официальное заявление Кривбасса

"Не понимаем, каким образом использовался ВАР" - Кривбасс недоволен судейством в матче с Минаем

Фото: УПЛ

Новина українською

"Кривбасс" сделал официальное заявление по поводу судейства в матче 6-го тура УПЛ с Минаем (0:0).

Клуб категорически не соглашается с решениями арбитров в матче 6 тура "Кривбасс" — "Минай". Вообще, клуб не понимает, каким образом использовалась система VAR.

"Хотим напомнить, что система VAR может быть использована только в четырех случаях, влияющих на футбольный матч. Это голы и нарушение правил перед голами; решение о пенальти и нарушение правил перед пенальти; прямые красные карточки; ошибочная идентификация футболистов.

В матче "Кривбасс" — "Минай" (эпизод с первым предупреждением Дибанго) мы имели дело с последним случаем: VAR мог быть применен при ошибочной идентификации нарушившей правила личности. Сфолил Волошин, но наказание в виде желтой карточки почему-то получил Дибанго. Судейская бригада с помощью VAR должна была исправить ошибку, которую допустил арбитр. Но этого не сделала.

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Возникают вопросы и относительно момента, когда Дибанго получил вторую желтую карточку и покинул футбольное поле. Судья зафиксировал отмашку в лицо соперника со стороны игрока "Кривбасса". За такое нарушение футболист должен получить красную. Но Дибанго увидел перед собой вторую желтую карточку. В данном случае судья снова не обратился за помощью VAR, несмотря на то, что речь, вероятно, шла о третьем случае применения системы — прямой красной карточке. Мы убеждены, что, вероятно, было бы уместно судьи повторно пересмотреть этот эпизод и принять решение.

Учитывая перечисленные факты, клуб будет вынужден обжаловать обе желтые карточки Дибанго, полученные в поединке с "Минаем".

Мы не сторонники теории заговоров, но считаем целесообразным напомнить об остальных эпизодах в предыдущих матчах, когда, по нашему мнению, в отношении нашего клуба (как первой команды, так и U-19) были применены сомнительные судейские решения.

"Кривбасс" убежден, что ради честного и беспристрастного судейства ответственные структуры украинского футбола должны дать оценку подобным случаям, которые оказывают существенное влияние на финальные результаты матчей первенства УПЛ. С этим призывом обращаемся в Комитет арбитров и в Комитет по этике и честной игре, и лично к Лучано Лучи и Франческо Баранке, которые их соответственно возглавляют", - говорится в сообщении.

Напомним, что игру судил Максим Козыряцкий.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) ФК Минай
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Источник:
ФК Кривбас

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