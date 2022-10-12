Один из матчей 7-го тура УПЛ перенесен

Матч 7-го тура УПЛ между "Черноморцем" и "Кривбассом" перенесен, сообщает пресс-служба одесского клуба.

По взаимному согласию команд игра чемпионата Украины между "одесситами" и "криворожцами" 14 октября не состоится. Ведь жестокие вражеские ракетные атаки, интенсивность которых увеличилась на этой неделе почти по всем регионам Украины, повлияли на футбольную жизнь страны.

Отметим, что из-за ракетных ударов и дальнейшей угрозы их применения уже был перенесен один из матчей 6 тура УПЛ, который должен был состояться в столице.

Базовая дата проведения этой игры – 2 декабря 2022 года.

"ФК "Черноморец" благодарит своих криворожских коллег за совместное решение о переносе поединка. Все наши мысли сейчас о мире и покое на украинской земле. Спасибо нашим защитникам за постоянную заботу об этом", - говорится в заявлении одесситов.

Ранее сообщалось, что УАФ и УПЛ в данный момент принимают решение о возможности отмены следующего тура УПЛ и даже о возможной приостановке чемпионата.