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Один из матчей 7-го тура УПЛ перенесен
Ожидаемо
Фото: ФК Черноморец
Матч 7-го тура УПЛ между "Черноморцем" и "Кривбассом" перенесен, сообщает пресс-служба одесского клуба.
По взаимному согласию команд игра чемпионата Украины между "одесситами" и "криворожцами" 14 октября не состоится. Ведь жестокие вражеские ракетные атаки, интенсивность которых увеличилась на этой неделе почти по всем регионам Украины, повлияли на футбольную жизнь страны.
Отметим, что из-за ракетных ударов и дальнейшей угрозы их применения уже был перенесен один из матчей 6 тура УПЛ, который должен был состояться в столице.
Базовая дата проведения этой игры – 2 декабря 2022 года.
"ФК "Черноморец" благодарит своих криворожских коллег за совместное решение о переносе поединка. Все наши мысли сейчас о мире и покое на украинской земле. Спасибо нашим защитникам за постоянную заботу об этом", - говорится в заявлении одесситов.
Ранее сообщалось, что УАФ и УПЛ в данный момент принимают решение о возможности отмены следующего тура УПЛ и даже о возможной приостановке чемпионата.
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