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Динамо может получить приличную сумму за пребывания своего игрока на ЧМ-2022

Премьер-лига
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Конечно, если он попадет в заявку национальной сборной

Динамо может получить приличную сумму за пребывания своего игрока на ЧМ-2022

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Защитник "Динамо" Томаш Кендзера может принести прибыль киевскому клубу. Конечно, если он попадет в заявку сборной Польши на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Как сообщает журналист Роб Харрис в Twitter, ФИФА еще в 2015 году установила размер компенсации клубам за поездку футболистов на Мундиаль. Если игрок находится в клубе более двух лет, ФИФА будет платить около 10 тысяч долларов за каждый день пребывания футболиста в лагере национальной сборной. Общая сумма, выделенная на выплаты клубам, составляет 209 миллионов долларов США.

Существует вероятность, что Кендзера, имеющий шанс стать единственным представителем УПЛ на ЧМ-2022, может принести солидную сумму киевлянам. Правда, пока неизвестно, попадет ли 28-летний поляк в заявку на Мундиаль. В 2022-м году он еще ни разу не вышел на поле, хоть и вызывался в национальную команду.

Напомним, ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Польша сыграет в одной группе с Аргентиной, Мексикой и Саудовской Аравией.

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В статье: Польша Динамо (Киев) Чемпионат Мира-2022 Томаш Кендзёра
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