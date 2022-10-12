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Шахтер продает виртуальные билеты на украинское Классико с Динамо
Совместно с платформой United24
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Фандрейзингова платформа United24 и "Шахтер" запускают сбор средств на восстановление стадиона в Ирпене.
16 октября пройдет матч "Шахтер" – "Динамо" в рамках 7-го тура УПЛ. Главный месседж предстоящего поединка: "Рождены соперниками – объединены ради Украины". Болельщикам предлагают принять участие в благотворительной акции и приобрести виртуальный билет на украинское классико.
Стоимость тикета составляет от 10 гривен.
Таким образом вы присоединитесь к сбору средств, которые будут направлены на восстановление стадиона "Чемпион" в городе-герое Ирпене, разрушенного в результате обстрелов российской армией.
Виртуальный билет можно приобрести по ссылке: footballforpeace.shakhtar.com.
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