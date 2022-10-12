  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. 10 самых ужасных травм в истории УПЛ! – Видео
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

10 самых ужасных травм в истории УПЛ! – Видео

Премьер-лига
(1 голосов)

Новое видео от Фолстена

10 самых ужасных травм в истории УПЛ! – Видео

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Многие думают, что судьбе профессиональных футболистов можно только позавидовать: внимание миллионов к твоей персоне, солидные гонорары, возможность заниматься любимым делом. Однако есть и другая сторона медали, не такая приятная. Да что там, вообще неприятная – и это травмы.

Бывают столкновения, приводящие к небольшим повреждениям. А бывают и те, повторы которых просто нельзя смотреть без валидола. В своем новом видео Костя Фолстен покажет вам именно такие – 10 ужасных травм в истории УПЛ! Приятного просмотра.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УПЛ Фолстен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде