10 самых ужасных травм в истории УПЛ! – Видео

Многие думают, что судьбе профессиональных футболистов можно только позавидовать: внимание миллионов к твоей персоне, солидные гонорары, возможность заниматься любимым делом. Однако есть и другая сторона медали, не такая приятная. Да что там, вообще неприятная – и это травмы.

Бывают столкновения, приводящие к небольшим повреждениям. А бывают и те, повторы которых просто нельзя смотреть без валидола. В своем новом видео Костя Фолстен покажет вам именно такие – 10 ужасных травм в истории УПЛ! Приятного просмотра.