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10 самых ужасных травм в истории УПЛ! – Видео
Новое видео от Фолстена
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Многие думают, что судьбе профессиональных футболистов можно только позавидовать: внимание миллионов к твоей персоне, солидные гонорары, возможность заниматься любимым делом. Однако есть и другая сторона медали, не такая приятная. Да что там, вообще неприятная – и это травмы.
Бывают столкновения, приводящие к небольшим повреждениям. А бывают и те, повторы которых просто нельзя смотреть без валидола. В своем новом видео Костя Фолстен покажет вам именно такие – 10 ужасных травм в истории УПЛ! Приятного просмотра.
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