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Луческу предлагает провести матч с Шахтером в Польше. Или во Львове, но 17-18 октября
Пока что непонятно, когда и где состоится матч
Фото: ФК Динамо Киев
Главный тренер "
"Сначала планировалось, что матч пройдет в Лондоне, все было распланировано. Во время последних российских атак мы находились во Львове, игроки это почувствовали. Они беспокоятся и переживают за свои семьи. Возвращаться во Львов сейчас, возможно, не самая лучшая идея.
Мы предложили несколько варрантов: сыграть в Варшаве, сыграть в Кракове, сыграть во Львове, но чуть позже – в понедельник или вторник (17 или 18 октября), потому что "Шахтер" играл вчера, а мы играем завтра. У нас будет очень мало времени на восстановление и переезд. Мы сможем провести максимум одну тренировку.
Мы ждем ответа от "Шахтера", УАФ и УПЛ.
Когда происходили эти ракетные атаки, у нас была запланирована тренировка, мы как раз собирались выезжать на занятие. Но нам разрешили выехать за границу, поэтому планы немного изменились.
Это не наше решение, нужно найти общее решение в этой ситуации. Мы предлагаем альтернативные варианты и ждем ответа", - сказал Луческу.
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