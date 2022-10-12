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"Ходит много разговоров": Палкин рассказал, когда и где пройдет матч Шахтер - Динамо

Премьер-лига
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У Шахтера говорят, что все идет по плану

"Ходит много разговоров": Палкин рассказал, когда и где пройдет матч Шахтер - Динамо

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, где и когда пройдет матч 7-го тура УПЛ против "Динамо".

"Вокруг проведения нашего матча в последние дни ходит много разговоров. В прессе обсуждаются различные варианты, среди которых, в том числе Варшава и Краков.

Несмотря на то, что нам, как участникам еврокубков, разрешено проводить матчи УПЛ за границей – 16 октября 2022 года с "Динамо" сыграем на "Арене Львов".

Команда готовится к этому матчу по ранее запланированному графику. Уже завтра мы уезжаем из Варшавы и возвращаемся в Украину", - сказал Палкин.

Напомним, что ранее главный тренер "Динамо" Мирча Луческу предложил провести матч с "Шахтером" в Варшаве или Кракове, или во Львове, но 17-18 октября.

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В статье: Сергей Палкин Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
football.ua

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