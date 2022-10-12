"Ходит много разговоров": Палкин рассказал, когда и где пройдет матч Шахтер - Динамо

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин рассказал, где и когда пройдет матч 7-го тура УПЛ против "Динамо".

"Вокруг проведения нашего матча в последние дни ходит много разговоров. В прессе обсуждаются различные варианты, среди которых, в том числе Варшава и Краков.

Несмотря на то, что нам, как участникам еврокубков, разрешено проводить матчи УПЛ за границей – 16 октября 2022 года с "Динамо" сыграем на "Арене Львов".

Команда готовится к этому матчу по ранее запланированному графику. Уже завтра мы уезжаем из Варшавы и возвращаемся в Украину", - сказал Палкин.