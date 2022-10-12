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"Ходит много разговоров": Палкин рассказал, когда и где пройдет матч Шахтер - Динамо
У Шахтера говорят, что все идет по плану
Фото: ФК Шахтер Донецк
Генеральный директор "
"Вокруг проведения нашего матча в последние дни ходит много разговоров. В прессе обсуждаются различные варианты, среди которых, в том числе Варшава и Краков.
Несмотря на то, что нам, как участникам еврокубков, разрешено проводить матчи УПЛ за границей – 16 октября 2022 года с "Динамо" сыграем на "Арене Львов".
Команда готовится к этому матчу по ранее запланированному графику. Уже завтра мы уезжаем из Варшавы и возвращаемся в Украину", - сказал Палкин.
Напомним, что ранее главный тренер "Динамо" Мирча Луческу
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