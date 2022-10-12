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Бойко - о своей травме: Я еще никогда в жизни не был так сильно мотивирован, чтобы играть в футбол

Премьер-лига
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Денис обещает вернуться еще сильнее

Бойко - о своей травме: Я еще никогда в жизни не был так сильно мотивирован, чтобы играть в футбол

fcdynamo.com/

Новина українською

Голкипер "Динамо" Денис Бойко прокомментировал свою травму, из-за которой пропустит около шести месяцев.

"К сожалению, самый плохой сценарий подтвердился. Меня ждет операция и долгий и непростой путь восстановления.

Но. Денис Бойко еще никогда в жизни не был так сильно мотивирован, чтобы играть в футбол. Футбол – это моя жизнь. Обещаю всем, кто меня поддерживает или не поддерживает, кому я нравлюсь или не нравлюсь, кто верит в меня или нет, что я вернусь, и вернусь еще сильнее", - написал Бойко в инстаграме.

Напомним, что киперу был поставлен диагноз повреждение передней крестообразной связки и назначена операция.

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В статье: Динамо (Киев) Андрей Бойко
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