Бойко - о своей травме: Я еще никогда в жизни не был так сильно мотивирован, чтобы играть в футбол

Голкипер "Динамо" Денис Бойко прокомментировал свою травму, из-за которой пропустит около шести месяцев.

"К сожалению, самый плохой сценарий подтвердился. Меня ждет операция и долгий и непростой путь восстановления.

Но. Денис Бойко еще никогда в жизни не был так сильно мотивирован, чтобы играть в футбол. Футбол – это моя жизнь. Обещаю всем, кто меня поддерживает или не поддерживает, кому я нравлюсь или не нравлюсь, кто верит в меня или нет, что я вернусь, и вернусь еще сильнее", - написал Бойко в инстаграме.