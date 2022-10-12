Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бойко - о своей травме: Я еще никогда в жизни не был так сильно мотивирован, чтобы играть в футбол
Денис обещает вернуться еще сильнее
fcdynamo.com/
Голкипер "Динамо"
"К сожалению, самый плохой сценарий подтвердился. Меня ждет операция и долгий и непростой путь восстановления.
Но. Денис Бойко еще никогда в жизни не был так сильно мотивирован, чтобы играть в футбол. Футбол – это моя жизнь. Обещаю всем, кто меня поддерживает или не поддерживает, кому я нравлюсь или не нравлюсь, кто верит в меня или нет, что я вернусь, и вернусь еще сильнее", - написал Бойко в инстаграме.
Напомним, что киперу
Популярное сейчас
- "Практически как новенький". Трубин показал последствия столкновения с игроком Реала
- "Их не останавливает даже война". Что писали в Испании после матча Шахтер – Реал
- Вадуц - Днепр-1: где и когда смотреть матч Лиги Конференций
- Прорыв Динамо в верхнюю часть таблицы, Днепр-1 - единоличный лидер. Таблица и результаты тура УПЛ
- Евровидение 2023 - определился город, который примет конкурс
- Денисов: Когда на Футболы пришла Влада Зинченко, слюнки потекли у президентов клубов, руководителей федераций и футболистов