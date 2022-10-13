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Директор Металлиста 1925: Киев однозначно закрыт на ближайшую неделю для футбола

Премьер-лига
(1 голосов)

В ближайшее время должна наступить ясность

Директор Металлиста 1925: Киев однозначно закрыт на ближайшую неделю для футбола

Фото: Металіст 1925

Новина українською

Исполнительный директор "Металлиста 1925" Андрей Неделин прокомментировал возможный перенос матча 7-го тура УПЛ между харьковчанами и "Львовом". Поединок должен пройти 15 октября в Киеве на НСК "Олимпийский".

"Однозначно сказать, что этот матч состоится и если да, то где именно, достаточно сложно. По очевидным причинам игра с "Александрией" (6-й тур УПЛ - прим.) отложена на более поздний срок. Но впереди непростое испытание, ведь у нашей команды два кряду домашних матча – в субботу и среду.

Строить прогнозы – дело неблагодарное. На чудо надеемся, но сами ищем варианты. Киев однозначно на ближайшую неделю "закрыт". Остается вариант в экстренном порядке искать альтернативу. Будет ли это запад страны, либо придется переносить матчи на потом… Вопросов пока больше, чем ответов.

Военно-гражданские администрации страны, Ассоциация футбола Украины и Премьер-лига работают в плотном контакте с клубами. Прорабатываются различные варианты. В ближайшие 24-36 часов должна наступить ясность. Все участники УПЛ едины в одном: приостанавливать чемпионат на неопределенный срок – это ввергнуть наш футбол в очередную пучину хаоса и неопределенности. Вариант доигрывать за рубежом – это практически нереализуемо в столь сжатые сроки, материально большинство клубов не смогут этого себе позволить, плюс запрет рекламы игорного бизнеса в странах Восточной Европы и в Турции девальвирует в ноль контракты клубов с техническими и титульными спонсорами. Что по сути эквивалентно череде банкротств и ликвидаций.

Эскалация на военном треке не исключалась еще летом во время организационных приготовлений к сезону. Наивных нет, все понимали с кем имеем дело и что рано или поздно подобное может произойти. Сегодня на первый план выходят навыки кризисного управления. В том числе, за счет поиска более-менее разумных вариантов преодоления темного времени в текущем сезоне", - написал Неделин на своей странице в Facebook.

Читайте такжеОдин из матчей 7-го тура УПЛ перенесен
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В статье: ФК Львов Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (1)
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жажа_the_best (Харьков)
13.10.2022 в 13:36
Играйте во Львове. Я без футбола не могу!
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