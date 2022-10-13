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Минай - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Минай - Верес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.10.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Минай - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Верес / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Аутсайдер против середняка… Так в общих чертах можно охарактеризовать этот матч, хотя если прибегнуть к деталям, то не все так однозначно. "Минай" в последних пяти матчах набрал пять очков, что для этой команды является неплохим темпом. А "Верес" не может выиграть уже два тура подряд, что удручает команду и ее тренера.

Интересно, чем обернется их очная встреча?

Матч седьмого тура УПЛ "Минай" – "Верес" состоится в пятницу, 14-го октября, в 13:00 на стадионе "Минай-Арена" в пригороде Ужгорода. Смотреть матч можно на OTT-платформе Setanta Sports.

Если у вас нет возможности следить за видеоэфиром, предлагаем следить за игрой в текстовой трансляции. Она доступна в матч-центре UA-Футбол >>>

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Трансляція матчу Минай - Верес
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В статье: Верес (Ровно) ФК Минай
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