Минай - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Аутсайдер против середняка… Так в общих чертах можно охарактеризовать этот матч, хотя если прибегнуть к деталям, то не все так однозначно. "Минай" в последних пяти матчах набрал пять очков, что для этой команды является неплохим темпом. А "Верес" не может выиграть уже два тура подряд, что удручает команду и ее тренера.

Интересно, чем обернется их очная встреча?

Матч седьмого тура УПЛ "Минай" – "Верес" состоится в пятницу, 14-го октября, в 13:00 на стадионе "Минай-Арена" в пригороде Ужгорода. Смотреть матч можно на OTT-платформе Setanta Sports.

Если у вас нет возможности следить за видеоэфиром, предлагаем следить за игрой в текстовой трансляции. Она доступна в матч-центре UA-Футбол >>>