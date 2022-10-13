Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минай - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Минай - Верес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.10.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Верес / Автор невідомий
Аутсайдер против середняка… Так в общих чертах можно охарактеризовать этот матч, хотя если прибегнуть к деталям, то не все так однозначно. "Минай" в последних пяти матчах набрал пять очков, что для этой команды является неплохим темпом. А "Верес" не может выиграть уже два тура подряд, что удручает команду и ее тренера.
Интересно, чем обернется их очная встреча?
Матч седьмого тура УПЛ "Минай" – "Верес" состоится в пятницу, 14-го октября, в 13:00 на стадионе "Минай-Арена" в пригороде Ужгорода. Смотреть матч можно на OTT-платформе Setanta Sports.
Если у вас нет возможности следить за видеоэфиром, предлагаем следить за игрой в текстовой трансляции. Она доступна в матч-центре UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- В Донецкой области на отдельных направлениях россияне останавливают наступление – Генштаб
- Зеленский заблокировал активы Януковича, Дерипаски и Курченко
- Триллер с каталонской грустью. Барселона – Интер 3:3. Обзор матча и видео голов
- Динамо может получить приличную сумму за пребывание своего игрока на ЧМ-2022
- Вы что, голодные все? Алиев записал гневное видео о пробках из-за Макдональдса. ВИДЕО
- Денисов: Когда на Футболы пришла Влада Зинченко, слюнки потекли у президентов клубов, руководителей федераций и футболистов