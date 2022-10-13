Гутцайт - про "закон о медиаправах": Если подпишет президент - будем работать в таких условиях и делать наш спорт еще лучше

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал изменения в Закон Украины "О физической культуре и спорте".

– Недавние изменения в Закон Украины "О физической культуре и спорте", за которые проголосовала Верховная Рада, противоречат международным нормам в спорте, по которым именно организаторы соревнований распоряжаются медиаправами. Каково ваше отношение к этим изменениям?

– Понимаю, что это сложный вопрос. Но если эти изменения подписаны Президентом, мы будем работать в таких условиях и делать наш спорт еще лучше.

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– То есть, инициировать поправки не будете?

– Со временем увидим, поработаем. Если где-нибудь будут вопросы, большинство выступит за изменения, то будем делать изменения.

Мы – демократическое государство, и за это сегодня воюем.

Напомним, что законопроект определил, что организатором футбольного матча является "футбольный клуб команды-хозяина". При этом, многие эксперты и юристы считают, что такая новая норма украинского законодательства противоречит международным спортивным правилам и подрывает перспективы развития украинских футбольных клубов.