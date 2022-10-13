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УПЛ назвала лучшего тренера 6-го тура чемпионата

Премьер-лига
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Престижный приз отправляется в Днепр

УПЛ назвала лучшего тренера 6-го тура чемпионата

uafc.org.ua

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер признан лучшим тренером 6-го тура Украинской Премьер-лиги.

Подопечные Кучера разгромили "Зарю" в центральном матче шестой игровой недели (3:0). Благодаря этой победе, "Днепр-1" вышел на первую строчку УПЛ.

Отдельно отметим, что под руководством Кучера "Днепр-1" одержал пять побед подряд в чемпионате Украины с общим счетом 14:0.

Следующий поединок днепрян в УПЛ с "Рухом" запланирован на 16 октября.

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В статье: Александр Кучер СК Днепр-1
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