Премьер-лига
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УПЛ назвала лучшего тренера 6-го тура чемпионата
Престижный приз отправляется в Днепр
uafc.org.ua
Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер признан лучшим тренером 6-го тура Украинской Премьер-лиги.
Подопечные Кучера
Отдельно отметим, что под руководством Кучера "Днепр-1" одержал пять побед подряд в чемпионате Украины с общим счетом 14:0.
Следующий поединок днепрян в УПЛ с "Рухом" запланирован на 16 октября.
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