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Луческу: Шахтер не был в такой ситуации, как мы, когда начали бомбить Львов и другие города

Премьер-лига
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Мирча очень недоволен позицией Шахтера по переносу очного матча

Луческу: Шахтер не был в такой ситуации, как мы, когда начали бомбить Львов и другие города

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал нежелание "Шахтера" переносить очный матч 7-го тура УПЛ.

"Шахтер" заявил, что не собирается переносить матч, изменять дату. Как я уже говорил, мы настаивали, просили УАФ, лигу и "Шахтер" перенести хотя бы на понедельник или вторник. Не только нашу игру, но и все, чтобы посмотреть, какая ситуация будет в городах. А следующий тур на 23 ноября.

Даже сегодня были атаки, а "Шахтер" не был в такой ситуации, как мы, когда тогда с утра начали бомбить Львов и другие города. Мы прятались в бомбоубежище, игроки переживают, чувствуют это. Думаю, было бы гораздо лучше взглянуть на ситуацию в эти пару дней, которые мы просим. Чтобы ни в коем случае не подвергать риску футболистов и команды. Очень просили, чтобы перенести тур с середины недели дальше, а эту встречу провести в понедельник-вторник.

Исходя из того, что сборная Украины не квалифицировалась на ЧМ-2022, мы могли бы договориться с УЕФА и ФИФА, чтобы продлить чемпионат позже. Чтобы не играть в таких условиях это может быть опасно", — сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
http://ua.tribuna.com

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Комментарии (2)
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scorpius (Ck)
13.10.2022 в 23:19
Дед в календарь смотрел? Там сдвигать то некуда. А потом играть до середины декабря что ли? Еще неизвестно смогут ли в конце осени и зимой агрономы включать подогрев полей в условиях нашего коллапса.
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Gdańsk (Гданьск)
13.10.2022 в 23:13
Надо было проводить чемпионат в той же Польше, и не было такого бы. И реально уровень чемпионата ещё бы вырос, посещаемость, популярность клубов, а соответственно и интерес. Время очень тяжёлое, но надо уметь под него подстраиваться.
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