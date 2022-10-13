Луческу: Шахтер не был в такой ситуации, как мы, когда начали бомбить Львов и другие города

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу прокомментировал нежелание "Шахтера" переносить очный матч 7-го тура УПЛ.

"Шахтер" заявил, что не собирается переносить матч, изменять дату. Как я уже говорил, мы настаивали, просили УАФ, лигу и "Шахтер" перенести хотя бы на понедельник или вторник. Не только нашу игру, но и все, чтобы посмотреть, какая ситуация будет в городах. А следующий тур на 23 ноября.

Даже сегодня были атаки, а "Шахтер" не был в такой ситуации, как мы, когда тогда с утра начали бомбить Львов и другие города. Мы прятались в бомбоубежище, игроки переживают, чувствуют это. Думаю, было бы гораздо лучше взглянуть на ситуацию в эти пару дней, которые мы просим. Чтобы ни в коем случае не подвергать риску футболистов и команды. Очень просили, чтобы перенести тур с середины недели дальше, а эту встречу провести в понедельник-вторник.

Исходя из того, что сборная Украины не квалифицировалась на ЧМ-2022, мы могли бы договориться с УЕФА и ФИФА, чтобы продлить чемпионат позже. Чтобы не играть в таких условиях это может быть опасно", — сказал Луческу.