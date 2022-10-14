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Известны судейские назначения 7-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Новый тур стартует уже сегодня

Известны судейские назначения 7-го тура УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

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Комитеты УАФ назначили официальных лиц на матчи 7-го тура чемпионата Украины сезона-2022/2023.

7-й тур

14.10.2022

"Минай" — "Верес". Минай. Стадион "Минай-Арена". 13.00. Арбитр — Романов В. М. (Днепр),

15.10.2022

"Металлист" — "Ворскла". Ужгород. Стадион "Авангард". 13.00. Арбитр — Соловьян О. М. (Киев),

"Металлист 1925" — "Львов". Ковалевка. Стадион "Колос". 13.00. Арбитр — Дердо А. В. (Черноморск),

16.10.2022

"Рух" — "Днепр-1". Львов. Стадион "Украина". 15.00. Арбитр — Иванов Ю. В. (Донецкая обл.),

"Шахтер" — "Динамо" Львов. Стадион "Арена Львов" 17:00. Арбитр — Монзуль К. В. (Харьков), ассистенты арбитра — Стрелецкая М. С. (Сумы), Арбитр VAR — Коваленко А. А. (Полтава).

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Львов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Верес (Ровно) Рух (Львов) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
УАФ

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