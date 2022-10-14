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Известны судейские назначения 7-го тура УПЛ
Новый тур стартует уже сегодня
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Комитеты УАФ назначили официальных лиц на матчи 7-го тура чемпионата Украины сезона-2022/2023.
7-й тур
14.10.2022
"Минай" — "Верес". Минай. Стадион "Минай-Арена". 13.00. Арбитр — Романов В. М. (Днепр),
15.10.2022
"Металлист" — "Ворскла". Ужгород. Стадион "Авангард". 13.00. Арбитр — Соловьян О. М. (Киев),
"Металлист 1925" — "Львов". Ковалевка. Стадион "Колос". 13.00. Арбитр — Дердо А. В. (Черноморск),
16.10.2022
"Рух" — "Днепр-1". Львов. Стадион "Украина". 15.00. Арбитр — Иванов Ю. В. (Донецкая обл.),
"Шахтер" — "Динамо" Львов. Стадион "Арена Львов" 17:00. Арбитр — Монзуль К. В. (Харьков), ассистенты арбитра — Стрелецкая М. С. (Сумы), Арбитр VAR — Коваленко А. А. (Полтава).
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