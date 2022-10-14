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Шахтер вернулся в Украину после матчей с Реалом в Лиге чемпионов
Горняки прибыли во Львове
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" вернулся в Украину после двух матчей Лиги чемпионов с "Реалом" (1:2, 1:1).
В четверг, утром 13 октября команда провела тренировку на поле спортивного центра "Легии", после которой отправилась в путь. Футболисты и тренерский штаб "Шахтера" совершили перелет из Варшавы в Жешув, откуда на автобусе добирались во Львов. Дорога заняла около 8 часов.
Во Львове "горняки" продолжат готовиться к главному матчу первой части чемпионата Украины. Напомним, в воскресенье, 16 октября, в поединке 7-го тура УПЛ "Шахтер" будет принимать "Динамо". Игра на "Арене Львов" начнется в 17:00.
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