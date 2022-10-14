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Минай - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Минай - Верес: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 14.10.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Минай - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Верес / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В глобальном разрезе эти команды имеют разный статус. "Минай" – вечный аутсайдер, "Верес" воспринимается как крепкий середняк. Хотя в последних матчах не все столь однозначно. Закарпатцы получили пять очков в крайних пяти играх, что для этой команды является неплохим темпом. "Верес" не может выиграть вот уже два тура подряд.

Как будет в их очном противостоянии? Смотрите онлайн прямую видеотрансляцию матча на YouTube канале Setanta Sports. Начало – 13:00.

УПЛ. Седьмой тур
14.10.2022. Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле – Виталий Романов

"Минай" 13:00 "Верес"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – Setanta Sports, YouTube-канал Setanta Sports

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В статье: Верес (Ровно) ФК Минай
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