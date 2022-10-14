Минай - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В глобальном разрезе эти команды имеют разный статус. "Минай" – вечный аутсайдер, "Верес" воспринимается как крепкий середняк. Хотя в последних матчах не все столь однозначно. Закарпатцы получили пять очков в крайних пяти играх, что для этой команды является неплохим темпом. "Верес" не может выиграть вот уже два тура подряд.

Как будет в их очном противостоянии? Смотрите онлайн прямую видеотрансляцию матча на YouTube канале Setanta Sports. Начало – 13:00.

УПЛ. Седьмой тур

14.10.2022. Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле – Виталий Романов

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