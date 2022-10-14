Металлист 1925 - Львов: где и когда смотреть матч УПЛ

Пропустив по разным причинам прошедший тур УПЛ, "Металлист 1925" и "Львов" получили дополнительное время для подготовки к очному матчу. На данный момент команд отделяет четыре бала, однако даже несмотря на превосходство харьковчан, назвать их явными фаворитами непросто. Коллектив Кривенцова местами показывает зрелый и интересный футбол, однако стабильности им явно не хватает.

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"Львов" же не сильно изменился с прошедшего сезоне в плане тактики и главной цели. Команда Дулуба по-прежнему намеренна любой ценной удержаться в элите, даже за счет отсутствия зрелищной игры. Стиль "сине-золотых" очень неудобен, а потому они готовы доставить немало проблем для "Металлиста 1925".

Смотрите матч седьмого тура УПЛ в субботу, 15-го октября, на телеканале "Setanta Sports+". Также трансляция будет доступна на ОТТ-платформе "Setanta Sports". Начало игры в 13:00.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Металіст 1925 - Львів Смотреть трансляцию