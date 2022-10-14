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Металлист 1925 - Львов: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Металлист 1925" - "Львов", украинская Премьер-лига, 15 октября 2022

Металлист 1925 - Львов: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Пропустив по разным причинам прошедший тур УПЛ, "Металлист 1925" и "Львов" получили дополнительное время для подготовки к очному матчу. На данный момент команд отделяет четыре бала, однако даже несмотря на превосходство харьковчан, назвать их явными фаворитами непросто. Коллектив Кривенцова местами показывает зрелый и интересный футбол, однако стабильности им явно не хватает.

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"Львов" же не сильно изменился с прошедшего сезоне в плане тактики и главной цели. Команда Дулуба по-прежнему намеренна любой ценной удержаться в элите, даже за счет отсутствия зрелищной игры. Стиль "сине-золотых" очень неудобен, а потому они готовы доставить немало проблем для "Металлиста 1925".

Смотрите матч седьмого тура УПЛ в субботу, 15-го октября, на телеканале "Setanta Sports+". Также трансляция будет доступна на ОТТ-платформе "Setanta Sports". Начало игры в 13:00.

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Трансляція матчу Металіст 1925 - Львів
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Металлист 1925" - "Львов" на UA-Футбол>>

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В статье: ФК Львов Металлист 1925 (Харьков)
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