Защитник Азовстали посетил тренировку Руха и встретился с президентом клуба

На тренировке львовского "Руха" побывал раненый военный из полка "Азов" Кшиштоф Мушак.

Уроженец села Пникут Мостиского района Львовской области полтора года служил в Национальной гвардии Украины, после чего перешел в Отряд специального назначения "Азов". Вместе с собратьями защищал Украину в Мариуполе, в частности, на заводе "Азовсталь".

Там получил ранение от взрыва мины, которую прямо под ноги бойцу сбросил вражеский беспилотник. 16 мая по приказу Главнокомандующего ВСУ вышел из "Азовстали" На следующий день попал в донецкую больницу как военнопленный. Там пробыл полтора месяца, 29 июня во время обмена вернулся на Родину. Сейчас проходит реабилитацию в больнице Золочева во Львовской области.

Героя-азовца пригласили на тренировку "Руха", поскольку он является поклонником желто-черных. Он с радостью откликнулся на предложение, посмотрел занятия футболистов, пообщался с ними, ознакомился с Академией клуба во время экскурсии, организованной ему работниками клуба.

Кшиштоф Мушак подарил президенту львовян Григорию Козловскому флаг с подписями бойцов полка "Азов". "Руховцы" презентовали своему болельщику футболку и другую экипировку с надписью "Зевс". Таков позывной украинского воина.