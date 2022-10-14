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Защитник Азовстали посетил тренировку Руха и встретился с президентом клуба
Боец является поклонником желто-черных
Фото: ФК Рух
На тренировке львовского "Руха" побывал раненый военный из полка "Азов" Кшиштоф Мушак.
Уроженец села Пникут Мостиского района Львовской области полтора года служил в Национальной гвардии Украины, после чего перешел в Отряд специального назначения "Азов". Вместе с собратьями защищал Украину в Мариуполе, в частности, на заводе "Азовсталь".
Там получил ранение от взрыва мины, которую прямо под ноги бойцу сбросил вражеский беспилотник. 16 мая по приказу Главнокомандующего ВСУ вышел из "Азовстали" На следующий день попал в донецкую больницу как военнопленный. Там пробыл полтора месяца, 29 июня во время обмена вернулся на Родину. Сейчас проходит реабилитацию в больнице Золочева во Львовской области.
Героя-азовца пригласили на тренировку "Руха", поскольку он является поклонником желто-черных. Он с радостью откликнулся на предложение, посмотрел занятия футболистов, пообщался с ними, ознакомился с Академией клуба во время экскурсии, организованной ему работниками клуба.
Кшиштоф Мушак подарил президенту львовян Григорию Козловскому флаг с подписями бойцов полка "Азов". "Руховцы" презентовали своему болельщику футболку и другую экипировку с надписью "Зевс". Таков позывной украинского воина.
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