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Игроки Динамо записали обращение к защитникам Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевский клуб благодарит всех, кто встал на защиту страны

Игроки Динамо записали обращение к защитникам Украины

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

14 октября в Украине отмечают День защитников и защитниц нашего государства. По этому случаю футболисты киевского "Динамо" записали обращение к военным, которые с оружием в руках защищают родную землю от российского агрессора.

На видео присутствуют капитан Сергей Сидорчук, Александр Караваев, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко и Георгий Бущан.

Напомним, ранее "Динамо" отозвалось на просьбу представителей части А4049 и закупило для них необходимые вещи для пребывания на передовой линии.

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В статье: Динамо (Киев) война с россией
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Комментарии (4)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
14.10.2022 в 14:16
Гарне привітання, молодці!
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Барселиниуc (землянин)
14.10.2022 в 14:12
Говорят такие: "Мы берём с вас пример." А шо, ВСУ постоянно отступают и терпят поражения? Шлемазлы блъ..
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Барселиниуc (землянин)
14.10.2022 в 14:06
После 4-х подряд поражений в ЛЕ звучит, как издевательство. А многие ещё и по бегущей строке тупо зачитали. Жаль Караваева, попал в дурную компанию.
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жажа_the_best (Харьков)
14.10.2022 в 13:53
хитрожо п ые жиды суркисы заставили тупых игроков динама записать это видео. Это 100 процентов!
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