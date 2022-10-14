Игроки Динамо записали обращение к защитникам Украины

14 октября в Украине отмечают День защитников и защитниц нашего государства. По этому случаю футболисты киевского "Динамо" записали обращение к военным, которые с оружием в руках защищают родную землю от российского агрессора.

На видео присутствуют капитан Сергей Сидорчук, Александр Караваев, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко и Георгий Бущан.

Напомним, ранее "Динамо" отозвалось на просьбу представителей части А4049 и закупило для них необходимые вещи для пребывания на передовой линии.