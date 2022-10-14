УПЛ. Минай - Верес 1:1. Настойчивость - не хуже рациональности

Отсутствие побед в двух последних матчах – это еще не трагедия и не признак кризиса. Хотя тревожный симптом для такой рациональной команды как "Верес". "Минай", воспринимаемый футбольной общественностью как вечный аутсайдер УПЛ, – удобный соперник для восстановления уверенности в себе, но нынешний темп закарпатцев не предвещал сопернику легкой жизни. Пять очков в пяти последних поединках, а случившиеся на этом отрезке поражения были упрямыми, боевыми. Все это порождало ожидания относительно плотного, вязкого, и в то же время малорезультативного противостояние между закарпатцами и ровенчанами.

"Верес" существенно облегчил себе жизнь быстрым голом. Состоялся он в ходе простой как дверь комбинации: Кучеров из центра поля выполнил длинную передачу, Дахновский обработал мяч и легко обыграл Бандуру.

Динамический момент, который, однако, не нашел своего продолжения в действиях "Вереса". Далее команда сконцентрировалась на своей любимой задаче – разрушать, мешать, вязать. Хотя получалось это с переменным успехом. Тотальной инициативой "Минай" не владел, но в целом за тайм создал два-три эпизода, которые можно называть "голевыми". Прежде всего – это удар Твердохлиба. Хороший, сильный, но немного неточный удар. Еще один укол от хозяев – это удар Горина головой после подачи углового. Здесь уже не Когут помешал забить, а неточность. Наконец, двойной момент имени Вишневского. Нападающий вышел почти "один на один" и дважды бил по воротам. Сначала парировал голкипер, затем – Курко, стоявший у линии.

И это без учета полумоментов, которые при такой вязкой игре имеют ценность. Это удар Кулиева, прострел Хахлева, после которого мимо мяча махнули Трубочкин и Горин. "Минай" точно не заслужил проигрывать в первом тайме, но не всегда в футболе все логично.

"Вересу" перерыв пошел на пользу. Не в плане того, что существенно улучшилась игра ровенчан, а в плане того, что удалось сбить темп соперника. "Минай" стартовых минут 10-15 был без моментов, а впоследствии и вообще вынужден был защищаться большими силами. И едва отбился, когда из пределов штрафной в ближний угол бил Геннадий Пасич. Бандура вытащил, а неудачное добивание от Шарая изрядно разозлило Вирта.

Тренер гостей понимал, что все на тоненького. И ощущения не подвели специалиста. В одной из последующих атак "Минай" забил, организовав широкую, пространную атаку. Хахлев из центральной зоны отпасовал направо на Воробчака, тот покатил параллельно линии ворот, Твердохлиб легким прикосновением направил еще дальше, а Вишневский точно пробил в угол. Неплохой гол, точно не случайный.

Это был продукт настойчивости. "Минай" весь матч по мере своих возможностей нагнетал и пытался забить, заявляя, что есть козыри против ровенской рациональности. Уже и при счете 1:1 закарпатцы продолжали атаковать, а выход на поле Коломойца в результате замены только подтверждал серьезность намерений Шарана.

"Верес", в свою очередь, пытался выжать максимум из минимума. Как, например, в момент с заблокированным ударом Сергийчука. Было опасно, но было бы несправедливо, если бы "Минай" проиграл этот матч. В ситуации, когда мог выиграть, если бы Рогозинский мощным ударом попал в угол на 87-й минуте.

Шаран "лепит" неуступчивый коллектив – и это уже проявляется.

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

УПЛ. 7-й тур. 14.10.2022

Минай. Стадион: "Минай-Арена"

Арбитр в поле - Виталий Романов

ФК "Минай" - "Верес" 1:1

Голы: Олег Вишневский 64 - Виталий Дахновский 5

ФК "Минай": Александр Бандура, Иван Трубочкин (Тарас Дмитрук 90+1), Эльдар Кулиев (Валерий Рогозинский 61), Егор Твердохлеб, Дмитрий Немчанинов, Назарий Воробчак, Олег Горин (Богдан Чуев 81), Игорь Гончар, Алексей Хахлев, Вадим Витенчук, Олег Вишневский (Юрий Коломоец 81)

"Верес": Богдан Когут, Роман Гагун, Семен Вовченко, Виталий Дахновский (Владислав Шарай 75), Геннадий Пасич, Станислав Шарай (Александр Лебеденко 71), Валерий Кучеров, Евгений Пасич, Дмитрий Клёц, Николай Гайдучик (Михаил Сергийчук 70), Василий Курко

Предупреждения: Олег Горин 47, Игорь Гончар 85, Вадим Витенчук 90+4 - Станислав Шарай 24, Виталий Дахновский 73, Геннадий Пасич 82, Геннадий Пасич 90+5, Юрий Вирт (за пределами поля) 56

Удаление: Геннадий Пасич 90+5 ("Верес")