Металлист 1925 прочитал стих Симоненко по случаю дня защитников и защитниц Украины

Футболисты "Металлиста 1925" поздравили наших воинов с Днем защитников и защитниц Украины.

"14 октября особый день в новейшей истории Украины и нашего клуба, в частности. Мы являемся самыми ярыми болельщиками украинской армии, наших защитников и защитниц. Болеем за самую главную победу и стараемся помогать приближать ее, насколько это в наших силах. Мы желаем нашим защитникам и защитникам безопасности, скорейшей победы и возвращения в свои семьи.

За время обороны нашей родины, от орды пытающейся захватить нашу страну, мы потеряли не одного героя, среди них и ребят, которые с первого дня поддерживали наш клуб", — говорится на сайте харьковчан.