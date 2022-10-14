Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист 1925 прочитал стих Симоненко по случаю дня защитников и защитниц Украины
Харьковский клуб поздравил наших воинов
Фото: Металіст 1925
Футболисты "Металлиста 1925" поздравили наших воинов с Днем защитников и защитниц Украины.
"14 октября особый день в новейшей истории Украины и нашего клуба, в частности. Мы являемся самыми ярыми болельщиками украинской армии, наших защитников и защитниц. Болеем за самую главную победу и стараемся помогать приближать ее, насколько это в наших силах. Мы желаем нашим защитникам и защитникам безопасности, скорейшей победы и возвращения в свои семьи.
За время обороны нашей родины, от орды пытающейся захватить нашу страну, мы потеряли не одного героя, среди них и ребят, которые с первого дня поддерживали наш клуб", — говорится на сайте харьковчан.
В своем обращении они прочитали стихотворение Василия Симоненко "Можливо знову загримлять гармати".
Напомним, ранее к поздравлениям по случаю Дня защитников и защитниц Украины присоединились игроки киевского "Динамо".
Популярное сейчас
- Сабо: Не понимаю, зачем Динамо брало новичков. Играют одни и те же
- Рейтинг клубов УЕФА. Днепр-1 близок к прогрессу, Шахтер держит позицию
- Монзуль доверили судить всеукраинское дерби между Шахтером и Динамо
- "Станиславович продолжает". Ребров передал ВСУ еще один автомобиль
- Касильяс признался, что он гей, а потом удалил пост. Говорит, его взломали
- Вы что, голодные все? Алиев записал гневное видео о пробках из-за Макдональдса. ВИДЕО