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Металлист 1925 прочитал стих Симоненко по случаю дня защитников и защитниц Украины

Премьер-лига
(3 голосов)

Харьковский клуб поздравил наших воинов

Металлист 1925 прочитал стих Симоненко по случаю дня защитников и защитниц Украины

Фото: Металіст 1925

Новина українською

Футболисты "Металлиста 1925" поздравили наших воинов с Днем защитников и защитниц Украины.

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"14 октября особый день в новейшей истории Украины и нашего клуба, в частности. Мы являемся самыми ярыми болельщиками украинской армии, наших защитников и защитниц. Болеем за самую главную победу и стараемся помогать приближать ее, насколько это в наших силах. Мы желаем нашим защитникам и защитникам безопасности, скорейшей победы и возвращения в свои семьи.

За время обороны нашей родины, от орды пытающейся захватить нашу страну, мы потеряли не одного героя, среди них и ребят, которые с первого дня поддерживали наш клуб", — говорится на сайте харьковчан.

В своем обращении они прочитали стихотворение Василия Симоненко "Можливо знову загримлять гармати".

Напомним, ранее к поздравлениям по случаю Дня защитников и защитниц Украины присоединились игроки киевского "Динамо".

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) война с россией
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Источник:
metalist1925.com

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