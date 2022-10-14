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Шаран об игре с Вересом: Давно не видел, чтобы мы не забивали столько моментов

Премьер-лига
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Победить дома помешала нехватка мастерства, считает тренер

Шаран об игре с Вересом: Давно не видел, чтобы мы не забивали столько моментов

фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран прокомментировал игру его команды против "Вереса" в рамках 7-го тура УПЛ. Закарпатцы сыграли вничью 1:1.

– Прежде всего поздравляю всех с праздниками, с Днем Защитников и Защитниц нашей Украины, с Покровой. Большие праздники, поздравляю. Что касается игры, то у меня было предчувствие, что мы ее выиграем и одержим наконец первую победу дома. Но пропустили быстрый гол, а "Верес" в таких ситуациях умеет дальше защищаться, играть компактно. Но мы создали множество голевых моментов, еще в первом тайме могли не только сравнять счет, но и выйти вперед. Не хватает нам мастерства, это видно. Объясняем, говорим с ребятами, но в плане исполнительского мастерства проблемы остаются.

Второй тайм уже был равный – были моменты и у нас, и у наших ворот. Это футбол. Считаю, что по итогу второго тайма – закономерный результат. А первый тайм не должны были проигрывать.

- Не реализация голевых моментов – это самая большая проблема вашей команды в этом матче?

- Давно не видел, чтобы мы не забивали столько моментов, как с игры, так и со стандартов. Даже в товарищеских матчах такое количество моментов редко бывает. У Вишневского было два-три шанса еще до перерыва. Надо было реализовать и все было бы нормально. А так в конце "Верес" мог нам забить второй мяч.

- Юрий Коломоец вышел на замену. В какой форме он находится?

- Юрий – такой парень, что для физических кондиций ему не нужно много времени. То, что у него не было игровой практики, почти год не играл – вот это тяжело. Но он сегодня вышел на поле и усилил игру. Хотя Вишневский сыграл неплохо, цеплялся за мяч, сохранял его. Только реализация подводила. Надеемся, что в дальнейшем будем реализовывать больше моментов и получим первую победу на домашней арене.

- Одна из замен была вынужденной - Трубочкин ушел с поля. Каково его состояние?

- Я не знаю, врач занимается сейчас с ним. Думаю, ничего серьезного, он боец. Хотели сначала менять другого игрока, но Трубочкин попросил замену.

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В статье: Владимир Шаран ФК Минай
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Источник:
UA-Футбол

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