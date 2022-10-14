Де Дзерби: После Брайтона я хочу снова тренировать Шахтер

Новоиспеченный главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби, который из-за войны был вынужден покинуть Украину, заявил о том, что надеется в будущем вернуться работать в " Шахтер ".

"Для меня это все еще открытая рана. Мне было сложно покидать "Шахтер", и я хочу сказать, что после "Брайтона" я хочу снова тренировать "Шахтер".

Когда-нибудь я хочу вернуться. Ситуация очень грустная и несправедливая. Для меня больно, что продолжаются обстрелы, бомбы падают недалеко от того места, где я проживал.

И мне не нравится, что игроки "Шахтера" не могут вернуться к себе домой, а я уже в АПЛ", - сказал Де Дзерби.