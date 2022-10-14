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Де Дзерби: После Брайтона я хочу снова тренировать Шахтер

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Тренер заявил, что после войны намерен вернуться в Украину

Де Дзерби: После Брайтона я хочу снова тренировать Шахтер

Фото: twitter.com/OfficialBHAFC

Новина українською

Новоиспеченный главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби, который из-за войны был вынужден покинуть Украину, заявил о том, что надеется в будущем вернуться работать в "Шахтер".

"Для меня это все еще открытая рана. Мне было сложно покидать "Шахтер", и я хочу сказать, что после "Брайтона" я хочу снова тренировать "Шахтер".

Когда-нибудь я хочу вернуться. Ситуация очень грустная и несправедливая. Для меня больно, что продолжаются обстрелы, бомбы падают недалеко от того места, где я проживал.

И мне не нравится, что игроки "Шахтера" не могут вернуться к себе домой, а я уже в АПЛ", - сказал Де Дзерби.

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В статье: Шахтер (Донецк) Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (3)
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download1 (huyersk)
14.10.2022 в 18:20
Ахахахха, пішов нах
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+1
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
14.10.2022 в 18:18
Та вже , якби , нах не треба сцикун .
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+2
0
Romerik (YNWA)
14.10.2022 в 17:57
Ніх"я собі. Оце заявочка. Тільки хто ж прийме тебе назад, тут питання
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+2
0

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