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Де Дзерби: После Брайтона я хочу снова тренировать Шахтер
Тренер заявил, что после войны намерен вернуться в Украину
Фото: twitter.com/OfficialBHAFC
Новоиспеченный главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби, который из-за войны был вынужден покинуть Украину, заявил о том, что надеется в будущем вернуться работать в "
"Для меня это все еще открытая рана. Мне было сложно покидать "Шахтер", и я хочу сказать, что после "Брайтона" я хочу снова тренировать "Шахтер".
Когда-нибудь я хочу вернуться. Ситуация очень грустная и несправедливая. Для меня больно, что продолжаются обстрелы, бомбы падают недалеко от того места, где я проживал.
И мне не нравится, что игроки "Шахтера" не могут вернуться к себе домой, а я уже в АПЛ", - сказал Де Дзерби.
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