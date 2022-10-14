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Журналист: Шахтер просит за Мудрика 50 млн. Клубу нужны деньги

Премьер-лига
(1 голосов)

Заплатит ли кто-нибудь столько за Михаила?

Журналист: Шахтер просит за Мудрика 50 млн. Клубу нужны деньги

Фото: shakhtar.com

Новина українською

Известный украинский журналист Игорь Цыганык уверен, что "Шахтер" продаст лидера команды Михаила Мудрика, если кто-то предложит за украинца 50 миллионов евро.

"Шахтер" настроен на продажу Мудрика, чтобы закрывать свои финансовые проблемы. Для клуба важно получить деньги, которые они просят.

"Шахтер" хочет около 50 миллионов евро, и если кто-то даст такие деньги, то Михаил уйдет", - сказал Цыганык.

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В статье: Игорь Цыганык Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
14.10.2022 в 20:01
Це смішно. Мудрик звісно не безталанний, але більше 15 наразі ніхто не дасть.
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