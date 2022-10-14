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Журналист: Шахтер просит за Мудрика 50 млн. Клубу нужны деньги
Заплатит ли кто-нибудь столько за Михаила?
Фото: shakhtar.com
Известный украинский журналист Игорь Цыганык уверен, что "
"Шахтер" настроен на продажу Мудрика, чтобы закрывать свои финансовые проблемы. Для клуба важно получить деньги, которые они просят.
"Шахтер" хочет около 50 миллионов евро, и если кто-то даст такие деньги, то Михаил уйдет", - сказал Цыганык.
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Источник:Football Hub
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Комментарии (1)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
14.10.2022 в 20:01
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