Журналист: Шахтер просит за Мудрика 50 млн. Клубу нужны деньги

Известный украинский журналист Игорь Цыганык уверен, что " Шахтер " продаст лидера команды Михаила Мудрика, если кто-то предложит за украинца 50 миллионов евро.

"Шахтер" настроен на продажу Мудрика, чтобы закрывать свои финансовые проблемы. Для клуба важно получить деньги, которые они просят.

"Шахтер" хочет около 50 миллионов евро, и если кто-то даст такие деньги, то Михаил уйдет", - сказал Цыганык.