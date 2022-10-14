Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бущан: Через пару недель надеюсь быть в строю
У Динамо проблема с киперами
Фото: ФК Динамо
Вратарь "
"Что касается моего самочувствия, я уже работаю на поле. Через пару недель надеюсь быть в строю вместе с командой. Нагрузку я получал в тренажерном зале, а теперь начал беговую работу на поле. И в ближайшее время планирую вернуться к команде.
Досадно, что в у нас возникла столь сложная ситуация с травмами вратарей, да и результаты неутешительны. Но ребята хотят побеждать в каждом матче, просто нужно пережить этот сложный период.
Ни одна команда в Украине не провела вместе столько времени. С весны мы играем, товарищеские матчи, затем были сборы и начались официальные матчи. Отсутствие отдыха – это не жалоба, а фактор, возможно, тоже влияющий на результаты команды.
Но я уверен в ребятах и в тренерском штабе, а также в том, что мы выйдем на надлежащий уровень и будем побеждать в каждом поединке", - сказал Бущан.
Напомним, что в "Динамо" также серьезную травму получил Денис Бойко, который повредил "кресты" и выбыл на срок до полугода.
Популярное сейчас
- Резников рассказал, сколько у россии осталось иранских дронов и высокоточных ракет
- "Не позднее 01.07". На россии сообщили, когда должны завершиться работы по восстановлению Крымского моста
- Вы такого еще не видели. ВИДЕО, как голкипер и защитник Монако организовали глупый автогол
- Металлист заявил на сезон бразильского экс-футболиста Днепра
- Вы что, голодные все? Алиев записал гневное видео о пробках из-за Макдональдса. ВИДЕО
- Евровидение 2023 - определился город, который примет конкурс