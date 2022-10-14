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Бущан: Через пару недель надеюсь быть в строю

Премьер-лига
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У Динамо проблема с киперами

Бущан: Через пару недель надеюсь быть в строю

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Вратарь "Динамо" Георгий Бущан, который продолжает восстанавливаться после травмы, рассказал, когда можно ожидать его возвращения на поле/

"Что касается моего самочувствия, я уже работаю на поле. Через пару недель надеюсь быть в строю вместе с командой. Нагрузку я получал в тренажерном зале, а теперь начал беговую работу на поле. И в ближайшее время планирую вернуться к команде.

Досадно, что в у нас возникла столь сложная ситуация с травмами вратарей, да и результаты неутешительны. Но ребята хотят побеждать в каждом матче, просто нужно пережить этот сложный период.

Ни одна команда в Украине не провела вместе столько времени. С весны мы играем, товарищеские матчи, затем были сборы и начались официальные матчи. Отсутствие отдыха – это не жалоба, а фактор, возможно, тоже влияющий на результаты команды.

Но я уверен в ребятах и ​​в тренерском штабе, а также в том, что мы выйдем на надлежащий уровень и будем побеждать в каждом поединке", - сказал Бущан.

Напомним, что в "Динамо" также серьезную травму получил Денис Бойко, который повредил "кресты" и выбыл на срок до полугода.

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В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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