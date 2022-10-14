Металлист - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Металлист" и "Ворскла" по-разному начали чемпионат Украины, но сейчас команды находятся примерно в одинаковом положении. Их разделяют три балла, что является ценой одной победы. За эту победу соперники сразятся в субботу, 15-го октября 2022-го года, в 13:00.

Матч состоится на ужгородском стадионе "Авангард".

Видео онлайн трансляцию обеспечит компания "1+1 Media". А точнее – телеканал УНИАН. Также в прямом эфире игру можно увидеть на YouTube-канале FootballHab. Плейер с трансляцией появится на нашем сайте в день игры.

Официальный транслятор матчей УПЛ по программе единого телепула – компания Setanta Sports

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