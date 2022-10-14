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Металлист - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Металлист - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.10.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Металлист - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

"Металлист" и "Ворскла" по-разному начали чемпионат Украины, но сейчас команды находятся примерно в одинаковом положении. Их разделяют три балла, что является ценой одной победы. За эту победу соперники сразятся в субботу, 15-го октября 2022-го года, в 13:00.

Матч состоится на ужгородском стадионе "Авангард".

Видео онлайн трансляцию обеспечит компания "1+1 Media". А точнее – телеканал УНИАН. Также в прямом эфире игру можно увидеть на YouTube-канале FootballHab. Плейер с трансляцией появится на нашем сайте в день игры.

Официальный транслятор матчей УПЛ по программе единого телепула – компания Setanta Sports

Трансляция матча
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В эфире
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Трансляція матчу Металіст - Ворскла
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Если у вас не будет возможности посмотреть видеотрансляцию, предлагаем следить за ходом матча в текстовой онлайн трансляции. Ее проведет матч-центр UA-Футбол >>>

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В статье: Ворскла (Полтава) Где смотреть футбол Металлист (Харьков)
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