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Металлист - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Металлист - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.10.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Олександр Приходько
"Металлист" и "Ворскла" по-разному начали чемпионат Украины, но сейчас команды находятся примерно в одинаковом положении. Их разделяют три балла, что является ценой одной победы. За эту победу соперники сразятся в субботу, 15-го октября 2022-го года, в 13:00.
Матч состоится на ужгородском стадионе "Авангард".
Видео онлайн трансляцию обеспечит компания "1+1 Media". А точнее – телеканал УНИАН. Также в прямом эфире игру можно увидеть на YouTube-канале FootballHab. Плейер с трансляцией появится на нашем сайте в день игры.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеотрансляцию, предлагаем следить за ходом матча в текстовой онлайн трансляции. Ее проведет матч-центр UA-Футбол >>>
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