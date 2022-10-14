  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Оказывается, грамотный менеджмент помогает не зайти в тупик. С чем Шахтер и Динамо подходят к дерби
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Оказывается, грамотный менеджмент помогает не зайти в тупик. С чем Шахтер и Динамо подходят к дерби

Премьер-лига
(1 голосов)

Большой подкаст-анонс

Оказывается, грамотный менеджмент помогает не зайти в тупик. С чем Шахтер и Динамо подходят к дерби

Динамо Київ

UA-Футбол
Новина українською

Послушать выпуски UA-Футбол Talk можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

Читайте такжеЗвонок в Аль-Айн и All-in на Реброва? О разнице в менталитетах Динамо и Шахтера. Аудиомнение #171

Горняцкий мастер-класс по клубной реструктуризации, будущее сегодняшнего "Шахтера", влияние травм на игру "Динамо", проблемы киевлян на стандартах и с концентрацией, профит от потенциальной смены тренера – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

01:08 – Когда в последний раз между "Динамо" и "Шахтером" была такая пропасть?

03:10 – "Шахтер";

16:08 – "Динамо";

27:10 – Ребров как лекарство от всех болезней? Есть Костюк!

37:02 – Прогнозы для "Динамо" и "Шахтера" в рамках еврокубков;

41:54 – Прогноз на поединок;

43:23 – Всем пока!

Больше материалов автора ищите в этом Telegram-канале

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Сергей Ребров Виталий Буяльский Игор Йовичевич Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Українське Класичне УПЛ Украинская Премьер-лига Николай Шапаренко Виктор Цыганков Михаил Мудрик Подкаст Анатолий Трубин Подкасты UA-Футбол UA-Футбол Talk
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде