Оказывается, грамотный менеджмент помогает не зайти в тупик. С чем Шахтер и Динамо подходят к дерби

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Горняцкий мастер-класс по клубной реструктуризации, будущее сегодняшнего "Шахтера", влияние травм на игру "Динамо" , проблемы киевлян на стандартах и с концентрацией, профит от потенциальной смены тренера – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

01:08 – Когда в последний раз между "Динамо" и "Шахтером" была такая пропасть?

03:10 – "Шахтер";

16:08 – "Динамо";

27:10 – Ребров как лекарство от всех болезней? Есть Костюк!

37:02 – Прогнозы для "Динамо" и "Шахтера" в рамках еврокубков;

41:54 – Прогноз на поединок;

43:23 – Всем пока!