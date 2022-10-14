Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Оказывается, грамотный менеджмент помогает не зайти в тупик. С чем Шахтер и Динамо подходят к дерби
Большой подкаст-анонс
Динамо Київ
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Горняцкий мастер-класс по клубной реструктуризации, будущее сегодняшнего "Шахтера",
влияние травм на игру "Динамо", проблемы киевлян на стандартах и с концентрацией, профит от потенциальной смены тренера – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.
Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
01:08 – Когда в последний раз между "Динамо" и "Шахтером" была такая пропасть?
03:10 – "Шахтер";
16:08 – "Динамо";
27:10 – Ребров как лекарство от всех болезней? Есть Костюк!
37:02 – Прогнозы для "Динамо" и "Шахтера" в рамках еврокубков;
41:54 – Прогноз на поединок;
43:23 – Всем пока!
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