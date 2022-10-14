Цыганык: Неужели Шахтеру трудно респектнуть в переносе матча с Динамо?

Украинский журналист, сотрудник 1+1 Media Игорь Цыганык в эфире Циганик LIVE заявил, что "Шахтер" должен был согласиться по просьбе "Динамо" перенести матч 7-го тура УПЛ.

"Все мне будут рассказывать, что я предвзято отношусь к премьер-лиге. Ну вот посмотрите. Мы все говорим о респекте, об уважении. "Динамо" и "Шахтер" сейчас поддерживают друг друга в Твиттере, в Фейсбуке, желают победы. Но говорю вам простой пример. "Шахтер" зная, что ему играть два матча против "Реала", обратился во "Львов", "Львов" согласился, и их матч перенесли. Я считаю, что можно было бы переносить поединки "Динамо" и "Днепра-1", но они сказали, что будут играть. Я точно знаю, что они не обратились на этот счет.

УПЛ пошла навстречу. Насколько я понимаю, когда один из участников еврокубков обращался в УПЛ, было четко сказано, что если вы играете в еврокубках и делаете просьбу о переносе, то мы делаем перенос, и даже во время войны не обязательно согласие соперника, насколько я слышал этот разговор. Кстати, кроме меня есть свидетели этого разговора.

Сейчас "Динамо" обратилось с просьбой перенести игру, но "Шахтер" и Премьер-лига не пошли на встречу. "Шахтер" играл во вторник, "Динамо" в четверг, а их матч в воскресенье. Я сам против переносов, но "Шахтер" первым сделал этот прецедент. Неужели трудно "респектнуть", вы первые перенесли эту игру, первые начали это. Если мы играем все по календарю, то играем. Но вы первые решили перенести. А сейчас когда "Динамо" обращается, ваш главный, как вы говорите друг вне футбольного поля и главный соперник на футбольном поле.

Но нет. Никто даже не пошел навстречу, потому что сейчас на первый план выходят очки и деньги будущие заработанные. Сейчас взять "теплое" "Динамо" гораздо проще. Ну, правда же? Я никого не хочу ни в чем упрекать, просто выражаю свою позицию. Если мы так делаем, то давайте не будем говорить о респекте, о каком-то уважении друг к другу. И не нужно рассказывать, что мы всех поддерживаем.

Если все по правилам, то не переносите игру со "Львовом", не делайте этого прецедента. Поскольку если все участники еврокубков будут переносить поединки, то мы чемпионат до 26-го года не закончим", — сказал Цыганык.